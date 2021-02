La princesa Eugenia de York y su esposo Jack Brooksbank presentaron oficialmente el sábado August Philip Hawke, su primer hijo y el noveno bisnieto de la reina Isabel II.

La segunda hija del príncipe Andrés, duque de York, y Sarah Ferguson tuvo a August el pasado 9 de febrero, pero fue hasta el día 20 de este mes en que junto a su esposo se tomaron la tradicional foto de familia para presentar públicamente al pequeño.

"Queríamos presentarles a August Philip Hawke Brooksbank. Gracias por tantos mensajes maravillosos. Nuestros corazones están llenos de amor por este pequeño humano, las palabras no lo pueden expresar. Estamos emocionados de poder compartir estas fotos con ustedes", escribió la princesa junto a la foto que fue tomada por su partera.

"Gracias a los maravillosos trabajadores esenciales, incluida nuestra partera que vino a dar de alta a nuestro niño", dijo además en agradecimiento a los trabajadores de salud en el marco de la pandemia de coronavirus

Desde la familia real en tanto también compartieron el anuncio del nombre del pequeño que se encuentra en el puesto 11 de la línea de sucesión al trono británico.

"La pareja ha quedado conmovida por los buenos deseos recibidos por el nacimiento de su primer hijo, y está encantada de compartir esta primera foto en familia", indica el Twitter oficial de la corona.

Princess Eugenie and Mr Jack Brooksbank have announced that they have named their son August Philip Hawke Brooksbank.



The couple have been touched by the well wishes they have received on the birth of their first child, and are delighted to share this first photo as a family. pic.twitter.com/xmFZ7AD92F