El palacio de Buckingham anunció el nacimiento del nuevo integrante de la familia real británica: ¡Un varón! Se trata del primogénito de la princesa Eugenia y su esposo Jack Brooksbank, quien llegó a este mundo, este martes 9 de febrero de 2021, en el Portland Hospital de Londres.

Eugenia de York es la hija menor de Andrés de Inglaterra y Sarah Fergurson y ya es la feliz madre de un bebé del que aún se desconoce su nombre. Pesó 3 kilos y medio y se encuentra en perfecto estado de salud al igual que la mamá.”

La princesa Eugenia, de 30 años, publicó en su cuenta de Instagram para compartir la gran noticia de la llegada de su hijo en una primera foto en blanco y negro, en la que se puede ver a los felices padres sujetando la mano del recién nacido. Como parte de la leyenda solo agregó tres corazones azules.

Ante la buena nueva que festeja toda la familia real, el comunicado del palacio dice: “Su Alteza Real y su hijo están bien”.

El pequeño se une a la generación de bisnietos de la reina Isabel, y es el noveno en nacer. Mientras que es el primer nieto de los padres divorciados de la princesa Eugenia, quien contrajo nupcias con su novio el 12 de octubre de 2018 en una sencilla boda en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor.

