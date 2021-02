“Yo, Daniella Campos, soy víctima de violencia intrafamiliar, tanto física como psicológica hace ocho años”, confesó la exMiss Chile en un video publicado por ella misma este viernes en su cuenta de Instagram.



En el registro, la periodista contó a sus más 100 mil seguidores la compleja situación personal que ha debido enfrentar. "Estoy nerviosa de subir este video, pero siento que es muy importante compartir la realidad de lo que ocurrió. Un abrazo", escribió en la descripción del post.

Detención de Daniella y su esposo

Las declaraciones de la exrostro de televisión se dan luego de un confuso incidente hace pocos días, en que tanto ella como su esposo Esteban Caldente fueran detenidos durante la noche del pasado lunes 8 de febrero en la casa que ambos tienen en Colina.

La pareja se vio involucrada en una discusión que terminó con lesiones menos graves en contexto de Violencia Intrafamiliar (VIF). Los dos fueron formalizados por este hecho, quedando libres pero con la prohibición de acercarse mutuamente

La situación está siendo investigada, mientras que él debió abandonar la casa que compartían. Cabe recordar que Campos y Cadente llevan siete años de matrimonio y tienen una pequeña hija de cinco años.

El doloroso relato de Daniella

En el clip que compartió Daniella confirmó los hechos divulgados por la prensa y aseguró que no se había referido antes al tema porque necesitaba tiempo para recuperarse tras lo ocurrido.

“Me costó mucho tiempo denunciarlo por vergüenza, por ser una persona pública, por diferentes motivos que quizás las mujeres u hombres que me están escuchando van a saber lo que eso significa", detalló en el registro.

En este sentido, destacó que no puede entregar detalles de su situación, ya que hay una menor de edad de por medio, su hija, a quien quiere proteger por sobre todo.

Finalmente, la exreina de belleza hizo un llamado a que las víctimas de esta situación a que se atrevan a denunciar. "Yo quiero enfrentar el tema, quiero pedirles a ustedes que no cometan el error que yo cometí, que no callen, que no normalicen las situaciones, que nada justifica el no ser feliz, el sufrir maltratos y jugar a la familia feliz", expresó.

En la misma línea agregó, “lamento no haber sido lo suficientemente honesta para enfrentar la situación y haber tenido que llegar a la pesadilla que tuve que vivir el último tiempo, de la cual todos fueron testigos a través de la prensa”.

Finalmente sostuvo que “No es un tema de campaña, de personaje pública, es de persona, de Daniella. No lo he pasado bien”.