La actriz y exvedette argentina Cristina Tocco siempre ha sido sinónimo de sensualidad, y sus 62 años no son impedimento para seguir deslumbrando a sus miles de seguidores. Esta semana una foto en bikini de la actriz causó bastante revuelo y buenas reacciones en Instagram.

"Aún me veo bien en bikini"

Fue hace tan solo unos días cuando Tocco publicó en sus historias una fotografía con la inscripción "Como canta Sandra Mihanovich: 'soy lo que soy, no quiero aplausos' pero aún me veo bien en bikini!".

Tras el revuelo, Tocco conversó con Las Últimas Noticias (LUN) donde declaró que subió las fotografías como un "estímulo a la mujer mayor".

"No me da pudor, pero tampoco quiero llevar mis redes sociales por ese lado. Cuando muestras más el cuerpo tienes más seguidores, y en consecuencia, consigues auspicios. Aún así no me quiero sumar, no tengo la edad para eso pero sí para fotografiarme en bikini, que no es nada de inmoral. En las playas hay muchas mujeres mayores en bikini", explica.

A pesar de sus alabadas fotos, Tocco explica que la seguridad con su cuerpo igualmente es un tema para ella. "A veces cuesta tomarse estas fotos y lo hago como un propio desafío, como si estuviera actuando un personaje. No quiero hacerme la lola, eso es indigno y no tiene nada de estético", dice.

Respecto a si le preocupa la edad, la argentina explica que "Yo tengo un sentido estético que trato de aplicar para mí misma, donde puedo verme sexy, pero no patética", dice respecto a su decisión de por ejemplo no utilizar más minifaldas.

Respecto a su rutina, la actriz dice que no se cuida mucho, ya que fuma y "eso es pésimo para la piel". Pero si reconoce comer poca carne, hartas verduras, además de practicar yoga y meditación, aunque a veces "se hace la loca". "Creo que la verdadera juventud se manifiesta desde dentro", comenta a LUN.

"En la medida que la imagen mantenga pudor y elegancia, más allá de más o menos pancita, debemos vivir un cuerpo libre. Vivir, asumir y querer el cuerpo", reflexiona la Tocco.

