El episodio del miércoles 17 de febrero de “Edificio Corona” estuvo marcado por la confesión de Macarena (Hitzka Nudelman), quien finalmente le contó a su padre que es lesbiana.

Esta revelación fue muy valorada en las redes sociales, donde los usuarios se alegraron de que el personaje pudiera “salir del clóset” y sentirse más libre de ser quien es.

Sin embargo, no todo parece ser tan bueno en el futuro próximo de Maca, pues en el adelanto del siguiente capítulo de la teleserie se mostró que su padre Sergio (Francisco Melo), el conservador pastor que administra el edificio, no reaccionó de la mejor manera ante la confesión de su hija mayor.

Te puede interesar Así lucirá Matías Oviedo con su nuevo personaje en Verdades Ocultas después de 25 años

"Obra del diablo"

Esto porque en las escenas del próximo episodio se ve a Sergio diciéndole a su hija que su homosexualidad es “obra del diablo”.

Macarena, sin embargo, no se queda callada y lo enfrenta manifestándole que ella es “obra de Dios, de tu Dios, del Dios en que yo creo”.

“Así que pídele explicaciones a él, pregúntale por qué se equivocó tanto conmigo, porque de verdad que yo ya no puedo hacer nada, no puedo cambiar lo que siento, no puedo cambiar como soy, papá”, le explica la joven a su padre.

Tras esta sensible conversación surge la incógnita de sí finalmente Sergio podrá aceptar la orientación sexual de su hija, pese a su conservadurismo religioso.

El nuevo capítulo de “Edificio Corona” se emite este jueves a partir de las 22:30 horas en las pantallas de Mega.

Todo sobre Edificio Corona