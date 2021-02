Sin dudas que el capítulo de Edificio Corona emitido este miércoles marcará un antes y un después en la trama de la exitosa teleserie. Después de un largo tiempo ocultando sus sentimientos, Maca (Hitzka Nudelman) le confesó a su padre Sergio (Francisco Melo) que es lesbiana.

Acompañada de Agatha (Paola Volpato), la joven le dijo que le gustan las mujeres, causando impacto en el conservador administrador del edificio y también en los fanáticos de la producción de Mega.

La emotiva escena

Ante la insistencia por saber qué le sucede, Maca comienza diciendo que "yo sé que a ti te hubiese gustado que yo fuera como las otras niñas (...) hay cosas que una no las elige, las siente no más. Yo no te quiero seguir mintiéndote a ti ni a mí misma".

En ese momento, la madre de las "Cardenashian" intercede por ella, pues la adolescente siempre ha sentido temor por la reacción que puede tener Sergio al conocer su secreto, pese a que él se muestra dispuesto a saberlo.

"Yo siento que te voy a decepcionar mucho con lo que te voy a decir y que te voy a causar un dolor muy grande. A lo mejor no me quieras ver nunca más y eso me da mucha pena... pero tú no vas a poder tener la familia perfecta que a ti te gustaría... ni tampoco me voy a casar con un hombre, eso no va a pasar. A mí me gustan las mujeres", confesó la joven angustiada.

Mientras Agatha la miraba orgullosa por su valentía, Sergio se mostraba impactado ante tal revelación. Su reacción se conocerá durante la noche de este jueves, en un nuevo capítulo de Edificio Corona.

La reacción de los fans en redes sociales

aplausos a la maca es muy valiente 🥺 le quiero dar un abrazo #EdificioCorona pic.twitter.com/LSfrRzqWJC — 𝒍𝒊𝒍𝒊 ʳˢ¹ sobreviví a la ptu (@busanjmgk) February 18, 2021

Mencion especial a la Tía Agatha q la acompaño y estuvo al lado de ella mientras se lo decía, mirarla le daba la confianza a la Maca para decírselo #EdificioCorona pic.twitter.com/r1vnTmaITt — 𝑰𝒔𝒊𝒅𝒐𝒓𝒂 🌈 LEXA SI VOLVIÓ (@BadInsecurity) February 18, 2021

La Maca fue valiente y pese a que todo podría salir mal, se lanzó y salió del closet. No hay nada más hermoso que poder ser libre comenzar a ser feliz sin miedo. La cara de la Ágata me representa completamente #EdificioCorona pic.twitter.com/JSOiFmcKEb — val (@alyciabadass) February 18, 2021

Weon denle un Óscar a la actriz que hace de la maca porque se lo merece caleta#EdificioCorona pic.twitter.com/TWqImlTgfr — Carol (@cuteccabello) February 18, 2021

