La relación de amistad entre Cara Delevingne y Jaden Smith parece que llegó más allá de la película que protagonizaron y ambos famosos fueron captados dándose un romántico y tierno beso el pasado 14 de febrero, día en que se celebra el Amor y la Amistad.

La imagen difundida por redes sociales confirma lo que muchos especialistas del mundillo del espectáculo venían especulando: Cara, de 28 años, y Jaden, de 22 años; están saliendo y lo tienen o, al menos, lo tenían, muy reservado.

Con la circulación de las imágenes, las reacciones de sorpresa no se hicieron esperar y a muchos seguidores de estos famosos de Hollywood les cayó de maravilla verlos tan amorosos.

De acuerdo al Daily Mail, Cara y Jaden pasaron el pasado domingo juntos. De hecho, el diario británico difundió varias imágenes donde se muestra al hijo de Will Smith entregando un enorme ramo de rosas a la modelo y actriz.

Pero, no todo quedó allí. Ese día las demostraciones de amor fueron evidentes en una calle de West Hollywood, California, donde fueron paparazzeados.

Smith y Delevingne se conocen desde hace varios años; tanto que entre ambos existía una notoria relación de amistad, sin embargo, el amor entre ellos pudo haber surgido hace apenas unos meses cuando filmaron una película para Amazon: 'Life in a Year'.

Pese a la difusión de las fotografías, ninguna de las dos figuras se ha manifestado hasta el momento para confirmar o negar la relación.

Distintos medios locales refieren que la actriz, nacida en Londres, se ha identificado como pansexual y de género fluido. De hecho, habría tenido varios romances con: Miley Cyrus, Jake Bugg, Michelle Rodríguez, St. Vincent, Paris Jackson y Ashley Benson.

Mientras tanto, sobre el millennial nacido en Malibú y quien también se ha manifestado pansexual, ha salido con Madison Pettis, Stella Hudgens, Kylie Jenner, Amandla Stenberg, Sarah Snyder y Odessa Adlon.

Oh la la! Cara Delevingne kisses Jaden Smith as he gives her a HUGE bouquet of roses on Valentine's Day https://t.co/Eax7My48DI

Cara Delevingne kisses Jaden Smith



Cara Delevingne took her friendship with Jaden Smith who gave Cara a huge bouquet consisting of two or three dozen red roses to another level by publicly kissing him in West Hollywood on Valentine's Day pic.twitter.com/6E8iPfDYng