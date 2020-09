La farándula internacional ha puesto sus ojos en la modelo Sofia Richie y Jaden Smith luego de que ambos fueran vistos muy cercanos y disfrutando de la playa de Malibú, California, durante el reciente fin de semana.

Según contó E!, ambos pasaron la tarde jugando en la playa junto con amigos y coqueteándose mutuamente, situación que fue confirmada por unas fotos capturadas por Daily Mail.

EXCLUSIVE: Sofia Richie and former flame Jaden Smith look affectionate as they frolic in the surf in Malibu https://t.co/putKer8DbK