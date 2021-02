La modelo uruguaya Laura Prieto comunicó a través de redes sociales la muerte de su madre, quien perdió la vida luego de luchar contra una larga enfermedad.

En su cuenta de Instagram, la también emprendedora publicó una serie de fotografías junto a su mamá, las que fueron acompañadas por unas emotivas palabras de despedida.

"Me dueles en el alma"

“Mamuchi, mi mamuchi, ascendiste. Ahora estás en otro plano, donde no hay dolor, donde tu cuerpo no te limita. Me va a costar no tenerte en el plano físico, pero estarás por todos lados...”, comenzó escribiendo Prieto.

“No me queda nada por decirte porque siempre nos dijimos todo... Solo decirte que estoy orgullosa de la mujer que eres, peleaste contra un tumor 20 años y hasta la última bocanada de aire la seguiste peleando... Sos el mejor ejemplo a seguir. Una mujer trabajadora, honrada, honesta...”, añadió.

“Me dueles en el alma... Voy a tener que aprender algo que no me enseñaste, que es a vivir sin vos... Pero me diste todas las armas para ser una mujer fuerte y decidida. Te amo tan fuerte, tan fuerte, agradezco llegar a tiempo para poder acompañarte. (...) Sé que donde estás sos libre, no hay dolor, no hay enfermedad, solo hay amor”, continuó la modelo.

“Mamá, me dueles en el medio del alma, el dolor de soltarte y la paz de que estás ahí, al fin nos soltaste... Estaremos bien, todo estará bien... No sé qué más decir... Te amo inmensamente, estás en mi piel, en mi voz, en mis ojos, y no te digo que te voy a ver cuando me toque subir, porque siempre te voy a ver en todo... Como me dueles mamita, mi vieja querida”, finalizó Prieto.

La enfermedad de su madre

La uruguaya reveló durante el año pasado que su madre había sido diagnosticada con un tumor en la garganta, por lo que debió realizarse una traqueotomía que la mantuvo “sin hablar ni comer directamente”.

En aquella ocasión, la comunicadora también explicó que le causaba temor no poder estar junto a su mamá en el momento del adiós en su natal Uruguay, ya que debido a las restricciones sanitarias por la pandemia no había podido viajar y no la veía desde enero del 2020.

“Me llamaba todos los días antes, y a veces no le da la energía para llamarme. Mi mamá es mi mejor amiga”, detalló Prieto en esa oportunidad, en diciembre del año pasado.

