La cantante Christell Rodríguez, conocida desde pequeña por sus apariciones en la TV chilena, fue blanco de críticas por parte de internautas en sus redes sociales.

Esta no es la primera vez que la intérprete de "Mueve el ombligo", recibe comentarios sobre su estado físico actual. La joven ha tenido que lidiar desde hace bastante tiempo con opiniones de este tipo a través de internet.

Irónicas respuestas de Christell

Tras abrir una dinámica en Instagram donde sus seguidores y fans pueden hacerle preguntas directamente y ella contestarlas a través de historias de video, Christell, luego de recepcionar varios halagos por su talento vocal, un internauta le señaló: "Péinate y lávate la cara".

Frente a lo cual, la cantante tuvo una notable respuesta. La joven le contesto bailando al ritmo de la canción de Gloria Trevi, "Pelo suelto", danzando específicamente el coro: "Voy a traer el pelo suelto, voy a ser siempre como quiero, voy a olvidarme de complejos, a nadie voy a tener miedo".

Posterior a ello, Christell Rodríguez recibió otro comentario directamente relacionado a su peso: "¿Por qué te descuidaste tanto del peso? Deberías hacer dietas y comer sano", respondiendo con un video en el cual aparece un texto "cuando me acuerdo que me vale una hectárea de nada estos comentarios", mientras dice "porque no sabía comer, por eso".

Luego de esos odiosos comentarios, la joven subió un clip bailando su canción junto a Renzo y Pablo León, llamada "Quiérete a ti mismo", cuyas letras se pueden considerar una declaración de amor propio.

Christell Rodríguez bailó la canción en calzas y despeinada, reluciendo justamente las cosas que sus seguidores le criticaron en las historias anteriores de Instagram.

Todo sobre Famosos chilenos