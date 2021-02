Tal como sucedió en muchas parejas, a Carolina Soto le propusieron matrimonio durante este Día de los Enamorados, en una jornada que será inolvidable para la cantante chilena. Con una romántica temática y en la playa, su pololo de hace seis años le hizo la esperada pregunta.

"Fue súper sorpresivo y la petición fue como de cuento de hadas. Estamos en uno de nuestros lugares favoritos, cabañas que miran al mar y están por el sector de Infiernillo, en Pichilemu. Para mí, este sector es muy simbólico porque yo venía con mi papá que falleció", relata la artista.

Según cuenta, desde hace un tiempo que ansiaba este momento. En la noche del sábado revisó la mochila de Antonio Vásquez, su pareja, para saber qué regalo le tenía. Todo indicaba que la instancia por fin llegaría.

"El domingo 14 de febrero se despertó como a las seis de la mañana. Al rato lo vi llegar con las rodillas con arena, le pregunté por qué y me dijo que no me podía contar. Solo sospechaba que me estaba preparando una sorpresa y pensé que estaba bien porque ya llevamos seis años juntos, así que hay que esmerarse", asegura.

"¿Te quieres casar conmigo?"

Mientras se preparaban para salir a caminar por la playa, Carolina notó que había una tarjeta con instrucciones en la terraza de la cabaña: "Tenía que seguir una cuerda, flechas y excavar cerca de una roca. Fue un jueguito hermoso. Y bueno, encontré lo que tenía que encontrar, él se arrodilló y me dijo '¿te quieres casar conmigo?'".

"Lloré por mucho rato, lo abracé y no le decía que sí. Tuvo que esperar mucho rato para eso. Te juro que yo siempre veía propuestas de matrimonio donde las mujeres se ponían a llorar y yo pensaba '¿por qué lloran?'. El momento es muy emocionante y no me lo esperaba", comenta entre risas a LUN.

Después del emotivo momento, regresaron a la cabaña y les contaron la noticia a sus más cercanos: "La gente con la que trabajo bromea con que arruiné el lanzamiento de mi nueva canción, que podría haber sido para la pedida de matrimonio, pero calza perfecto porque es un bolero".

Soto y Vásquez se conocieron tras un concierto que brindó la artista en Pichilemu, en compañía de Mon Laferte y María Jimena Pereyra, sus excompañeras en el programa Rojo. Ambos estuvieron casados, pero esta vez la artista cree que será diferente.

"Yo soy bien romántica y soñaba con que me pidieran casamiento de esta manera, porque la vez anterior no fue tan así. No andaba con el vestido de novia en la cartera, pero sí quería una segunda oportunidad en el matrimonio. No era tema aunque no quería ser la eterna polola"

