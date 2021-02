Durante el capítulo de este martes 17 de febrero, la malvada Eliana de Verdades Ocultas, nuevamente hizo de las suyas en un nuevo episodio de la teleserie.

La villana de la producción que lidera la audiencia de las tardes en Chile, le disparó a uno de los personajes que durante este último tiempo se había convertido en uno de los más queridos de la ficción: Nicolás.

El disparo de Eliana

Eliana y Tomás se encontraban discutiendo en la casa de éste último, quien le pedía a la antagonista de la historia que lo dejara en paz, puesto que ya no quiere tener una relación amorosa con ella.

Esta petición, el personaje interpretado por Francisca Gavilán no se lo tomó nada de bien. De hecho, sacó un arma con la cual amenazó al rol de Oviedo, señalándole que si no estaba con ella, "no iba a estar con nadie".

Segundos antes de que Eliana percutara el disparo, llega Nicolás y se interpone entre Tomás y Eliana, recibiendo él la bala la cual lo alcanza a la altura del tórax.

Quien fuera el chef del restaurant de Agustina al comienzo de Verdades Ocultas cayó moribundo al piso, mientras recibía la asistencia de su amigo, al cual salvó. Nico fue llevado a un recinto asistencial, donde se está debatiendo entre la vida y la muerte.

Reacciones en redes sociales

En redes sociales cientos de personas lamentaron la posible muerte de Nico a manos de Eliana, quien podría sumar una nueva víctima a la larga lista de fallecidos a su haber.

Jóvenes y Reinas! A luka y a mil la toalla del Nicolás! La única toalla q le da todo el amor del mundo caserita, joven, mi reina. Sólo luka y a mil! 🤑🤑🤑#VerdadesOcultas pic.twitter.com/tkRlUz7BU6 — 𝕁𝕦𝕒𝕟 𝕄é𝕟𝕕𝕖𝕫 👑🎮 (@_RevenG) February 17, 2021

Pense que se iban a despedir asi tomas y Nicolas #VerdadesOcultas pic.twitter.com/yl3O4kxSio — Nataly Morales B. (@natymb74) February 17, 2021

#VerdadesOcultas Nico no vayasssss no vale morir por el idiora de Tomás pic.twitter.com/fNx9OJbv2j — laviejillamalvada (@laviejillamala) February 17, 2021

Nico dio la vida por alguien que no valía la pena #VerdadesOcultas — Jose☁️ (@josee_notsteady) February 17, 2021

Verdades Ocultas se emite de lunes a viernes desde las 15:30 horas por las pantallas de Mega, justo después de Meganoticias Actualiza.

