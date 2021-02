"Eliana Zapata" se ha configurado como una de las villanas más temidas del último tiempo tras una serie de crímenes en “Verdades Ocultas”, sumando una larga lista de víctimas y escabrosos planes contra quienes odia.

Hasta ahora el personaje había sido interpretado por la actriz Francisca Gavilán, pero bien sabemos que la historia dará un salto temporal de 25 años, lo que también implicará cambios en el elenco.

La nueva Eliana

De esta manera, el papel de "Eliana" quedará ahora en manos de la actriz Mabel Farías, a quien hemos visto en producciones como "Perdona Nuestros Pecados" y "Yo soy Lorenzo", y quien entregó detalles de este nuevo desafío en su extensa trayectoria.

"Primero, llamé a la Panchita (Gavilán), que es maravillosa, a la cual admiro y quiero mucho. Nos tenemos mucho cariño, en algún minuto nos hemos mirado y hemos dicho ‘nos parecemos’, y a mí me encanta parecerme a ella", dijo en el podcast "Impacto en el Rostro", sobre cómo fue cuando se enteró de su nuevo papel.

"Le dije: ‘Panchita, me va a tocar hacerte a ti, no sé si voy a estar a la altura de tu trabajo’. Ella me dijo: ‘Ay tonta, vas a estar fantástica'", agregó.

Lo que viene

Farías contó además que “Eliana” seguirá malvada, aunque no descartó que “existan los milagros. Por lo que he leído hasta ahora, todo es muy coherente, tiene una coherencia total. Pero hay un ingrediente muy bueno que aparece, pero no puedo contar más".

La actriz también destacó el trabajo hecho hasta ahora por Gavilán, calificándolo como “notable”. "Tiene una estructura mental en donde matar gente es una cosa como limpiar el planeta, casi ecológica. No hay ninguna culpa", indicó.

