Pedro Pascal ha estado en la palestra en las últimas semanas, luego que se confirmara su participación en "The Last of Us", la próxima serie de HBO.

El actor chileno encarnará a Joel Miller, protagonista del aclamado videojuego que durante el 2020 lanzó su segunda parte, la cual tuvo opiniones divididas por parte de la audiencia.

Al enterarse de la noticia, tanto los seguidores de Pascal como los fanáticos de "TLOU" quedaron sorprendidos, ya que sus características físicas calzarían a la perfección con el personaje.

La foto de Pedro Pascal como Joel

Esto quedó demostrado en una fotografía publicada en Reddit y viralizada posteriormente en Twitter, que muestra cómo se vería el chileno en la piel de Joel.

La imagen llegó, incluso, a las manos del propio actor, que la compartió por medio de sus "stories" de Instagram.

Quien también quedó atónito fue Neil Druckmann, director y guionista de gran parte de los juegos desarrollados por la empresa estadounidense Naughty Dogs.

El también escritor fue testigo del registro, que corresponde a un "fan art" realizado por la artista Andrea C. White.

"¡Increíble!... Nuestros fans no pierden el tiempo. ¡Bien hecho!", comentó Druckmann en su cuenta personal de Twitter.

Reacción en redes sociales

Claro que no fue el único que reaccionó a esta foto, ya que otros internautas también decidieron dar su parecer en cuanto al aspecto que tendría Pedro Pascal como el recordado personaje del videojuego.

¿Ya vieron a Pedro Pascal como Joel de #TheLastOfUs? Aplausos a @Andrea_C_White por este gran fan art. pic.twitter.com/s0FtK9iZHN — DARKOBURI, el coleccionista. (@darkoburi) February 16, 2021

El fan art de @PedroPascal1 cómo Joel es impresionante. La autora es @Andrea_C_White y tiene un trabajo increíble. pic.twitter.com/GSDNcHaGsB — NaiTeR /❤️ 👩‍👩‍👧‍👧🎮 (@Lord_NaiTeR) February 17, 2021

Se ve increíble este Fan Art de Pedro Pascal como Joel https://t.co/9YKkD646LI — Fer TorresJ (@Fer_TorresJ) February 16, 2021

Un fan art nos muestra a Pedro Pascal como Joel Miller de #thelastofus que les parece? Va o no va?!?! pic.twitter.com/3TxMPVLoVy — Kimy Site (@kimy_site) February 16, 2021

Ver cobertura completa

Ver cobertura completa