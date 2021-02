El éxito de Pedro Pascal no se detiene. Además del éxito que ha tenido en series como 'Game of Thrones' y 'The Mandalorian', ahora el chileno sumará una nueva producción a su aclamada carrera.

Según anunció la revista Deadline, el actor intrepretará a 'Joel', uno de los protagonistas del afamado videojuego 'The Last of Us' que será adaptado como una serie de HBO. El chileno se suma al casting que ya incluía a la actriz Bella Ramsey, la que tomará el papel de 'Ellie', la otra protagonista.

La noticia fue confirmada por Neil Druckmann, productor ejecutivo de la serie: "Aquí está la otra mitad. ¡Feliz de tener a Pedro a bordo de nuestro espectáculo!", escribió en sus redes sociales.

Aaaaand there’s the other half. Stoked to have Pedro aboard our show! https://t.co/Etsjvfb2Wi — Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) February 11, 2021

¿Cómo será el rol de Pascal?

Cabe señalar que en el juego, ambos protagonistas desarrollan una especie de relación padre e hija en un mundo cuya población se convirtió en zombie tras ser infectados.

"El Joel de Pascal, atormentado por el trauma y el fracaso del pasado, debe atravesar una América devastada por la pandemia, mientras protege a una niña que representa la última esperanza de la humanidad", señala la revista Deadline.

"Esto marca un regreso a casa para Pascal, quien se convirtió en un nombre familiar con su papel de Oberyn Martell en el mega éxito de HBO Game Of Thrones", agrega.

EXCLUSIVE: #TheMandalorian star Pedro Pascal is set to headline The Last Of Us, HBO’s high-profile series adaptation of the Sony Playstation franchise #TheLastOfUs https://t.co/eOkWqyrTV5 — Deadline Hollywood (@DEADLINE) February 11, 2021

Este mismo medio señala que el exitoso artista nacional estaba siendo llamado para otras grandes producciones, pero optó por el proyecto de The Last of Us seguramente por el cariño que siente por HBO.

Por último, una noticia que ilusiona a los fanáticos del videojuego es que la serie readaptada no será exactamente igual a lo experimentado en las consolas, ya que se espera una expansión en la historia que unió a Joel y Ellie en medio del postapocalipsis.

