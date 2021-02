La destacada actriz Alejandra Fosalba será parte del nuevo ciclo de Verdades Ocultas, el tiene como gran característica un salto temporal de 25 años.

Ella estará encargada de 'tomar la posta' de una de las protagonistas actuales de la historia, Samanta (interpretada actualmente por Javiera Díaz de Valdés), teniendo que personificar la versión más adulta de su personaje.

Su papel en la teleserie

En conversación con el medio BioBioChile, la actriz confesó que la 'nueva' Samanta, 25 años después, continuará con las mismas motivaciones actuales de la teleserie.

"La escénica de Samanta seguirá igual, ha pasado por muchas cosas, pero siento que su edad emocional quedó en su violación que fue a los 14 años y que la marcó para siempre", comenzó contando Alejandra Fosalba.

También adelantó que a su personaje le seguirá costando enfrentar sus emociones. "Hay algo que no la deja seguir, pero ella no lo entiende. Se va a enterar de algunas verdades que la cambiarán para siempre".

Samanta ahora, Samanta 25 años después

Asimismo, comentó que en esta nueva etapa de Verdades Ocultas uno de sus nuevos objetivos será acercarse a su hijo Gaspar, el cual fue vendido por su madre, Gracia Miller cuando apenas lo había tenido.

"Su relación con su hija se mantendrá bastante parecida, se relaciona con ella más parecido a una hermana que a una madre, eso la hace sentir más cómoda. Y con su hijo no tiene idea de cómo ser madre, vivirán un proceso muy difícil, pero muy lindo para lograr acercarse a él", remató.

Llegar a Verdades Ocultas

Alejandra Fosalba también aprovechó de señalar qué significa para ella volver a las producciones dramáticas, con un papel en la teleserie de mayor duración de Chile, Verdades Ocultas.

Protagonistas de Verdades Ocultas 25 años después

"Volver a trabajar en una teleserie de este horario después de la linda experiencia que tuve me motivó mucho. (...) De alguna forma presentí que iba a trabajar ahí (en Verdades Ocultas), no puedo explicarlo, pero había estado investigando de la teleserie. Además me preguntaba qué tiene esta teleserie que gusta tanto", comentó.

Por su parte, también confesó que es la primera vez que llega a interpretar un papel que otra actriz ya lo había hecho. "No ha sido fácil, pero lo tomo como un súper desafío. Lo primero fue ver la mayor cantidad de escenas que pude para entender su construcción (...) Aquí el trabajo es distinto porque hay que crear sobre lo que ya está".

