La reconocida actriz mexicana Sylvia Pasquel reveló que no se pondrá la vacuna contra el coronavirus, explicó que prefiere esperar a ver cómo avanza el tema. La abuela de Michelle Salas, la hija de Luis Miguel, se suma así a la lista de artistas que se han negado a participar en el proceso de inmunización.

El veterano actor mexicano Eric del Castillo, la actriz Paty Navidad y el cantante español Miguel Bosé son algunos de los artistas que se han pronunciado en contra de la vacuna.

Aunque Pasquel no comparte estas opiniones y no se opone a esta etapa de prevención contra el Covid-19, insiste en que mientras no tenga la necesidad no lo hará. "Esa vacuna te la van a pedir para viajar y como no tengo la intención de viajar fuera del país, pues me voy a esperar a ver qué reacción tiene", dijo en una entrevista al programa "De primera mano".

A Sylvia Pasquel la vacuna no le genera confianza

Criticó la forma en que se ha manejado la información por parte del gobierno mexicano. "¿Qué confianza puedo tener de los rumores y de cómo se manejan las cosas, que se están llevando con una opacidad increíble? No hay confianza ni transparencia en lo que se hace", comentó.

"Nos están usando como conejillos de indias", señaló la hija de Silvia del Pinal y hermana de Alejandra Guzmán. Argumentó que existen varios medicamentos y que ninguno ha llegado a la fase 3. "Yo no me pondría esa vacuna ahorita, ni loca", remató la reconocida intérprete.

Sin embargo Sylvia Pasquel, de 71 años, está consciente de que se encuentra dentro de la población de riesgo y que debe extremar sus cuidados, si quiere evitar el contagio. Añade que es muy extraño que se enferme y que no suele vacunarse. "Ni de influenza, ni de nada, es muy raro que me enferme", reiteró la abuela de la hija mayor de Luis Miguel.

Todo sobre Luis Miguel