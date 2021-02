Gigi Hadid reveló a la revista Vogue sus trucos de belleza para lucir un rostro perfecto después del embarazo. En un video de 15 minutos, la supermodelo mostró la transformación de su cara después de maquillarse durante una transmisión por YouTube.

La estadounidense, de 25 años, impresionó desde el primer minuto, cuando hizo su aparición en el clip mostrando su rostro limpio, fresco, al natural y sin maquillaje. Lució realmente hermosa a pesar de mostrar consecuencias del parto, como el rostro un poco hinchado.

Hadid es madre de Khai, de cinco meses, con el cantante británico Zayn Malik, exintegrante del grupo inglés "One Direction", con quien tiene cinco años de relación y dio a luz a la pequeña en un parto natural y sin anestesia, que duró 14 horas.

Gigi Hadid usa productos naturales

La modelo norteamericana se mostró entusiasmada de revelar sus técnicas de maquillaje para lucir una tez más bella. “Estoy tan emocionada de finalmente estar aquí para compartir mis secretos. No sé si son tantos secretos, pero es un poquito más de mi apariencia cotidiana", dijo.

Explicó que desde su embarazo decidió utilizar productos limpios y naturales para lavar el rostro, a base de extracto de olivo. Una crema hidratante para la piel seca durante el verano y exfoliante para limpiar a profundidad, de una marca farmacéutica reconocida.

Además de los productos recomendados, Hadid aplica las enseñanzas de su madre. “Yo mismo hago extracciones. Realmente nunca he tenido un facialista. No lo sé, prefiero hacerlo yo misma y aprender a hacerlo con suavidad, y luego, una cosa extraña que hago, que me enseñó mi mamá, es que pongo pasta de dientes en manchas por la noche”, añadió.

Para la base prefiere que no se vea seca, con un poco de brillo pero sin lucir “grasienta”. Los labios deben estar bien hidratados, para lo que utilizó un bálsamo. Para las cejas le gusta dejar que el corrector repose un poco y luego rematar con un lápiz.

“No soy un profesional, recién llego en mi cuarto mes de nueva maternidad, pero solo diría que todos deberíamos tratar de concentrarnos en tomarnos un tiempo para nosotros mismos”, sugirió Hadid.

Después de un poco de polvo aplica el bronceador, una sombra de ojos de color naranja. A las pestañas superiores e inferiores les da un toque de rímel y un remolino de rubor acompañado de un toque de iluminador.

Y cuando los labios estén preparados, contornea con un delineador de labios y aplica un un lápiz labial brillante, dijo Gigi Hadid en el video donde muestra el resultado de sus consejos: un rostro realmente radiante.

