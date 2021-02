Fue en septiembre de 2020 cuando Gigi Hadid y Zayn Malik anunciaron el nacimiento de su primera hija llamada Khai, y desde entonces son pocos los detalles que han revelado sobre lo que ha sido esta nueva etapa en sus vidas.

Esto hasta hoy, ya que Gigi fue portada de Vogue y dio una extensa entrevista donde reveló detalles del parto, de su nueva vida y de su carrera como una de las modelos más cotizadas del mundo.

El parto

"Más que mujer, me sentí como un animal”, así describió ella lo que fue su parto natural de 14 horas, sin anestesia, y que decidió realizar en su hacienda en el condado de Bucks, Pensilvania.

Hadid fue acompañada por su pareja Zayn Malik, su madre, Yolanda, su hermana, Bella, y una partera local y su asistente. “Cuando ves a alguien hacer eso, lo miras de manera un poco diferente. De hecho, probablemente me veía como loca”, aseguró.

La joven contó además que el ex One Direction fue quien recibió a la niña, situación de la que ella no se había percatado. “Ni siquiera me di cuenta que mi hija había nacido cuando todo terminó. Estaba exhausta. Pero de repente miré hacia arriba y ahí estaba Zayn con ella en brazos. Fue un momento precioso”, expresó.

A pesar de que el parto estaba planeado para realizarse en un hospital de Nueva York, Gigi contó que la pandemia lo cambió todo. "Lo que realmente quería de mi experiencia era sentir que, está bien, esto es algo natural que las mujeres deben hacer", indicó.

La preparación

Fue así como se prepararon y colocaron una bañera inflable en su dormitorio, y debieron enviar a sus mascotas a otro lugar para que no la perforaran. Malik le preguntó a Gigi qué música quería escuchar y ella lo sorprendió al solicitarle el audio de su novela infantil favorita “El indio en el armario”.

“Descargó la película, porque también era una de sus favoritas, y pasamos las primeras horas de trabajo de parto viéndola juntos”, dijo.

Sobre el uso de la anestesia epidural, Gigi confesó que “hubo un momento en que pensé ‘me pregunto cómo habría sido con epidural’”, pero que no se arrepiente de no haberla aceptado. “Sé que mi mamá, Zayn y Bella estaban orgullosos de mí, pero en ciertos momentos los vi a todos aterrorizados”, aseguró.

La pequeña Khai, cuyo nombre en árabe significa "la elegida", llegó así tras 41 semanas de gestación. “Estaba tan brillante de inmediato”, dijo su madre, contando además que la frecuencia cardíaca de la bebé se mantuvo constante durante todo el trabajo de parto. "Eso es lo que quería para ella, una pacífica traída al mundo”, expresó.

Su carrera

Gigi Hadid se mostró consciente de que su cuerpo cambió con el embarazo y la maternidad, pero aseguró no estar apurada por “recuperar” la figura.

“Pensé ‘sí, voy a hacer una portada de Vogue, pero obviamente no voy a tener talla 0’. Y tampoco creo que, en este punto, necesito volver a eso”, comentó. “También creo que es una bendición que actualmente cualquiera que diga que tengo que adelgazar, se pueda joder”, concluyó.

