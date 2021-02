Adamari López no se da por vencida y entrena fuertemente ayudada por una profesional. Esta vez, la presentadora puertorriqueña sirvió de inspiración a sus seguidores al compartir por Facebook un video de una sesión intensa de ejercicios.

Desde el gym, la boricua, de 49 años, se grabó realizando una rutina de entrenamiento físico en el que trabajó fundamentalmente sus piernas. Además de que ya se nota su cambio, sorprendió lo maquillada que estaba para la sesión.

“Saluditos desde el gym. Jocy me tiene ‘al palo’, pero vamos a darle porque yo puedo, y la meta es cada vez retarme más, y sentirme mejor. Ánimo”, fue el mensaje que compartió a sus fans.

Así lució Adamari López en el gym

Visiblemente muy arreglada para la faena de pesas, bicicleta y trote, Adamari López apareció vestida con leggins y polera negra, combinando su outfit con un calzado deportivo.

“¿Qué me vas a poner a hacer hoy? Que ayer me pusiste a hacer upper body (parte superior del cuerpo) y me mataste”, le comentó a su entrenadora, que –entre risas- le respondió que la rutina sería de piernas.

“¡Ayyyyyyyy!” hizo un suave grito la conductora de “Un Nuevo Día” y continuó: “Bueno, les voy a mostrar cómo me mata Jocy... ¡Ay, madre mía!”.

Llueven los comentarios

El video de la sesión de ejercicios tiene una duración de casi tres minutos y ha tenido casi 300 mil reproducciones. Adamari López inicia montada en la bicicleta. Luego se le ve ejercitando con ligas y pesas.

La también actriz culmina trotando. “Me mandaron a correr en la calle para arriba y para abajo (...) Espero que ustedes también estén haciendo una vida saludable y que se diviertan”, dijo para despedir las imágenes.

Los seguidores también animaron a la presentadora. “Estás estupenda, Adamari. Buen ejercicio estás haciendo”; “Ya se te empiezan a ver los resultados”; “¡Arriba! Sigue así, que te vas a poner más esbelta”, le escribieron, y ella respondió algunos comentarios al saludar a sus fans.

