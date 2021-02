El actor mexicano Rodrigo Mejía falleció a los 45 años por complicaciones causadas por el coronavirus, solo 11 días después de que su padre, Salvador Mejía, también sucumbiera ante la misma enfermedad.

La Asociación Nacional de Intérpretes de México confirmó la madrugada del 12 de febrero que Rodrigo Mejía había fallecido. Es la segunda tragedia que afectó a la familia del actor, luego de que el 31 de enero también falleciera su padre.

@ANDIMexico comunica el sensible fallecimiento del socio intérprete Rodrigo Mejía.



Recordado por su trabajo en los melodramas televisivos “El secreto oculto”, “Mundo de fieras” y “Cuidado con el Ángel”.



A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias. pic.twitter.com/VP7iBHmDrK — ANDIMEXICO (@ANDIMexico) February 12, 2021

El talento de este actor es recordado por sus participaciones en telenovelas mexicanas como “Cuidado con el ángel”, "Mundo de fieras", "El Juego de la Vida" y “Soñar no cuesta nada”. Además se le vio en la producción de Telemundo, “Una Maid en Manhattan”.

Salvador, el hermano de Rodrigo e hijo de Salvador padre, escribió en una publicación de Instagram un conmovedor mensaje lamentando la pérdida de sus familiares.

“El pesar que sentimos es grande y todavía no alcanzamos a visualizar el impacto por esta pérdida, sin embargo, creemos que las palabras repletas de amor de nuestra familia y amigos serán un buen comienzo para sanar nuestros corazones”, escribió Salvador hijo junto a una foto de su hermano y su padre.

Destrozada se encuentra la esposa

La esposa del actor Rodrigo Mejía, la reconocida presentadora de TV Azteca, Gaby Crassus, envió un mensaje a todos sus seguidores tras perder a su marido, luego de que falleciera también su suegro. Según detalló People, el mensaje lo difundió a través de sus amigos más íntimos, quienes lo publicaron en cadena en sus propias redes.

Gaby Crassus y Rodrigo Mejía habían conformado un hogar junto a sus dos hijos Matías y Mauro, de 6 y 3 años respectivamente.

“Queridos amigos y medios de comunicación: escribo estas líneas a petición de mi entrañable Gaby Crassus”, comenzaba el mensaje que contenía el ruego de la actriz, que también perdió a su madre en noviembre del año pasado.

El mensaje continúa: “Como es de su conocimiento, nuestro querido Rodrigo Mejía falleció a causa del daño pulmonar derivado del COVID, que ya había superado hace unas semanas. Les agradecemos las enormes muestras de cariño y les pedimos respeto y privacidad en estos momentos tan difíciles para ella, sus hijos, familiares y amigos”.

Cuando se supo la noticia de la repentina muerte del actor, Crassus publicó una foto de ella junto a su esposo y escribió un doloroso mensaje que provocó la reacción desconsolada de muchos de sus seguidores.

“Me niego a aceptar que nunca más me verás así, que no me vas a abrazar, que no voy a ver más esa sonrisa hermosa que iluminaba todo lugar al que entrabas... Amor de mi vida, ¿por qué te fuiste tan pronto?”, escribió.

