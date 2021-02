Desde que se conoció que era la prometida del príncipe Harry, Meghan Markle ha sido el blanco de millones de artículos de prensa que hablan de su persona. Pero la Duquesa de Sussex no se ha quedado con los brazos cruzados y suma un nuevo triunfo legal contra The Mail on Sunday por violar su privacidad al publicar la carta que escribió a su padre en el 2018.

Fueron dos años de litigio, después que decidiera demandar a la empresa editora Associated Newspapers tras la publicación que hicieran de su carta manuscrita que envió a su padre, Thomas Markle, al conocer que no estaría presente en su boda.

Te puede interesar El papá de Meghan Markle graba documental con imágenes nunca antes vistas de su hija

La editora demandada es la empresa matriz de los dos tabloides, Daily Mail y su diario asociado The Mail on Sunday. El primero es el medio de mayor circulación en el Reino Unido, fundado hace 125 años, y es señalado por su contenido sensacionalista.

El juez Mark Warby otorgó la razón a Markle tras dictaminar que los artículos violaron su privacidad. "La demandante tenía una expectativa razonable de que el contenido de la carta permaneciera privado. Los artículos del The Mail on Sunday interfirieron con esa expectativa", se lee en parte de la sentencia.

Aún queda por esclarecerse lo relacionado con los derechos de autor, pues no ha quedado claro si la carta fue escrita solo por la duquesa o con la ayuda de un portavoz.

Meghan Markle reacciona: se benefician del dolor de la gente

Con este nuevo triunfo son tres las grandes victorias en el plano legal que logra anotarse Meghan Markle y su esposo Harry, frente a las constantes publicaciones que salen a luz informando noticias sobre su vida.

Ante este fallo legal, el comunicado público de Meghan no se hizo esperar y expresó su agradecimiento con los tribunales británicos al responsabilizar a Associated Newspapers de su actuación en el pasado.

"Estas tácticas (y las de sus publicaciones hermanas MailOnline y Daily Mail) no son nuevas, de hecho han estado sucediendo durante demasiado tiempo sin consecuencias", dijo de forma contundente al reflejar su complacencia por el veredicto que sienta un precedente contra el tabloide.

En otro párrafo del texto la ex estrella de la serie "Suits" precisó el daño moral del que han hablado en entrevistas cuando se ventilan noticias alejadas de la realidad. "Para estos medios, es un juego. Para mí y para muchos otros, es la vida real, las relaciones reales y una tristeza muy real. El daño que han hecho y continúan haciendo es profundo".

Markle hizo un llamado a los medios en su comunicado oficial. “El mundo necesita noticia confiables, verificada por hechos y de alta calidad. Lo que hacen The Mail on Sunday y sus publicaciones asociadas es lo contrario. Todos perdemos cuando la información errónea vende más que la verdad, cuando la explotación moral vende más que la decencia y cuando las empresa crean su modelo de negocio para beneficiarse del dolor de la gente".

En este caso, la duquesa de Sussex logró frenar que fueran publicadas, gracias a la acción inmediata de sus abogados y que las imágenes tuvieran que ser eliminadas. Además la agencia X17 responsable de la acción demandada tuvo que pedir disculpas públicamente, según orden de la sentencia del juez.

Todo sobre Realeza Británica