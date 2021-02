La celebridad estadounidense Paris Hilton, compartió ante los legisladores de Utah, Estados Unidos, un desgarrador testimonio sobre el abuso físico y mental que sufrió cuando tenía 16 años, en un internado ubicado en la mencionada localidad.

Hilton compartió su experiencia, junto a otras personas que aseguraron vivir lo mismo que ella, ante los congresistas de Utah en el marco de la creación de una ley que permita una mayor supervisión gubernamental a estos recintos.

"Soy una sobreviviente"

"Hablar de algo tan personal fue y sigue siendo aterrador", señaló Hilton ante la comisión de legisladores del estado. "Ojalá pudiera decir que fue solo un sueño, pero no es así", continuó.

La DJ continuó señalando que los niños en dicha época, hace 22 años, eran "inmovilizados, golpeados, arrojados contra las paredes, estrangulados y abusados sexualmente con regularidad".

"Soy una sobreviviente de abuso institucional y hablo hoy en nombre de los cientos de miles de niños que actualmente se encuentran en centros de atención residencial en los Estados Unidos", complementó la también influencer estadounidense.

"Me sentía violada todos los días"

A sus 16 años, Paris Hilton fue durante 11 meses al internado Provo Canyon, donde, de acuerdo a su crudo relato, las secuelas mentales de lo que vivió allí continúan hasta el día de hoy.

"Durante los últimos 20 años, he tenido una pesadilla recurrente en la que dos extraños me secuestran en medio de la noche, me registraron sin ropa y me encerraron en una instalación. Ojalá pudiera decirles que esta pesadilla inquietante fue simplemente un sueño, pero no lo es", señaló.

Asimismo, reveló que en el recinto fue medicada y además, fue encerrada contra su voluntad. "Sin un diagnóstico, me vi obligada a consumir medicamentos que me hicieron sentir entumecida y agotada. No respiré aire fresco ni vi la luz del sol durante 11 meses", contó.

Sin embargo, una de las partes más crudas de su relato fue cuando contó lo que ocurría en los baños del lugar. "Cada vez que lo usaba (el baño) o me duchaba, se monitoreaba. A los 16 años, cuando era niña, sentí sus ojos penetrantes mirando mi cuerpo. Era solo una niña y me sentía violada todos los días".

Paris Hilton aseguró que cuenta su testimonio no para que sientan lástima por ella, sino para sensibilizar a la población sobre los abusos que se dieron en su internado y así, crear leyes que protejan a los menores de edad. "Las personas que trabajan, dirigen y financian estos programas deberían avergonzarse de sí mismas", remató, de acuerdo a Infobae.

