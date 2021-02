La fama le ha cambiado la vida a Carolina Giraldo Navarro desde que se convirtió en Karol G, una de las intérpretes femeninas con mayor proyección en el género de música urbana. Sin embargo, sus inicios no fueron fáciles, y así se lo hizo saber a su amigo y colega Nicky Jam.

La artista participó en el tercer capítulo del podcast encabezado por el intérprete de "Travesuras", The Rockstar Show en YouTube, donde ambos conversaron sobre el éxito arrollador que ha tenido la cantante y sus planes a largo plazo.



Durante la conversación, la voz de "Tusa" recordó viejos tiempos, en específico los inicios de su carrera cuando buscaba espacios para ser escuchada. En ese entonces, Nicky Jam gozaba de una fama explosiva y la invitó a cantar junto a él en uno de sus shows cuando tenía apenas 17 años. Luego de eso lanzaron juntos la canción "Amor de dos" en el año 2013.

El secreto de "Bichota"

En confianza con su amigo, la cantante le contó cuál es la historia de uno de sus temas más populares, "Bichota", tema que hoy cuenta con más de 566 millones de reproducciones en YouTube.

Pero, ¿Qué significa esta palabra? Ha sido bastante amplio el debate que ha generado este término entre los seguidores de la cantante colombiana, y la decena de críticas que ha provocado por su “mala implementación”.

En esta oportunidad la colombiana aclaró la verdad sobre la palabra de origen puertorriqueño que titula su hit. Desde su lanzamiento Karol G fue cuestionada por usar un término que no corresponde a su nacionalidad y que para muchos hace alusión a los narcotraficantes de alta jerarquía.

Según confesó Karol G todo comenzó cuando desde su sillón escuchaba a su novio Anuel AA hablar por teléfono y nombrar la palabra "bichote", "en todas sus llamadas hablaba del bichote esto y el bichote lo otro, entonces le pregunté ¨y qué tipo de mujer es bichota y me dijo no, a las mujeres no le decimos bichota. Pues yo haré una canción que se llame bichota”.

La cantante fue más allá y explicó lo qué quiso transmitir con su single, "empecé a pensar en el estado ideal que cada persona quiere tener. Es por ello que trate de transmitir ese sentimiento en un solo tema. El sentido de la canción Bichota es para que todo el mundo se sienta como se tiene que sentir”.