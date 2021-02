Son varias las figuras del espectáculo que se han visto afectadas por la pandemia de coronavirus, que mantiene en alerta tanto a nuestro país como al resto del mundo.

El caso de Antonella Ríos no fue la excepción, ya que hace pocas horas reveló que vivió en carne propia esta situación, al haberse contagiado.

La noticia la dio a conocer mediante una publicación en su cuenta personal de Instagram, donde relató el duro momento que pasó tras dar positivo.

¿Qué dijo la actriz?

La actriz nacional compartió una foto de ella, acompañada de un mensaje hacia sus seguidores: "Estuve dos semanas encerrada por el p... Covid. Hoy soy libre".

"Confirmo que el cuidarse y hacer una vida saludable ayuda mucho a que no te pegue fuerte o tan fuerte (dolor de cabeza y cansancio general)", detalló la también locutora de radio.

Además, le entregó un consejo a sus fans: "Cuídense mucho, mucho, en serio, y a conciencia, porque puede que te toque suave, pero a tu familia y amigos no sabemos".

"Sentía mucho cansancio"

En una de sus "historias" de Instagram, también explicó que "me pasó que sentía mucho cansancio, me faltaba el aire, agarraba una bolsa y me cansaba".

Posteriormente, la actriz se mostró un poco más tranquila, ya que aseguró que dio negativo a un PCR que se realizó en las últimas horas.

