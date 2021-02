Sin duda, una de las series más exitosas de las últimas décadas fue "Malcolm in the Middle", protagonizada por los actores Bryan Cranston (Hall), Frankie Muniz (Malcolm) y Erik Per Sullivan (Dewey), entre otros.

La familia estadounidense marcó una época y significó un salto importante para varios actores en el mundo cinematográfico.

Un claro ejemplo de aquello fue lo ocurrido con Cranston, que posteriormente logró desempeñarse en aclamadas producciones, como por ejemplo, "Breaking Bad" (2008), "Argo" (2012) y "Godzilla" (2014).

Sin embargo, hubo otros actores que no siguieron su carrera en la pantalla grande, sino que tras de cámaras.

Este fue el caso de Justin Berfield, quien encarnó al recordado personaje de Reese en "Malcolm in the Middle" y quien actualmente trabaja como productor en Estados Unidos.

Malcolm in the Middle

Carrera como actor y productor

Cabe señalar que Berfield igualmente cuenta con una vasta trayectoria en el mundo del cine, sobre todo en la época de los 90 y 2000, cuando era más joven.

Su particular personalidad y talento lo llevó a participar de series como "The Boys are Back" (1994), "The Good Life" (1994), "Crash Nebula" (2004), "Kim Possible" (2000-2002) y "Sons of Tucson" (2006).

En cuanto a su carrera como productor, trabajó en películas como "Romance & Cigarettes" (2005), "Blonde Ambition" (2007) y "An Invisible Sign" (2010).

También fue partícipe en la producción de series como "Filthy Rich: Cattle Drive" (2005), "The Pet Detective" (2007) y "Sons of Tucson" (2010), en la que había actuado anteriormente.

Malcolm in the Middle

Sus gustos y vida en redes sociales

Actualmente, Berfield cuenta con casi 150 mil seguidores en Instagram, plataforma en la que suele compartir un poco de su vida privada.

En algunas fotografías ha dejado en evidencia parte de sus gustos, como por ejemplo, la pesca, y también su vida como padre primerizo durante la pandemia.

Así luce Justin Berfield actualmente

