Luego que el Servicio Electoral (Servel) aprobara su candidatura como concejal por la comuna de Estación Central, Edmundo Varas profundizó en sus razones para llegar a la política, lo cual se definirá en las elecciones del 11 de abril próximo.

En sus redes sociales, el ganador de la primera versión de "Amor Ciego" entregó un esperanzador mensaje con que el que espera persuadir a los votantes de esta comuna del Distrito 8.

"Cambiemos la historia"

"Es de conocimiento público que soy candidato a concejal por la comuna de Estación Central. Decidí ser candidato porque me identifico con las necesidades de la gente, me conecta, inspira y me motiva a trabajar para los vecinos y vecinas. Siento la necesidad de comprometerme al cambio", comenta.

En ese sentido, asegura que "quiero impulsar hacia el desarrollo de la comuna y deseo ejercer presión para darle prioridad a los temas que tanto afecta la comunidad. Conozco perfectamente la realidad y entiendo a las familias que hacen grandes esfuerzos para tener una mejor calidad de vida".

"Nuestra labor será representarlos y trabajar para influenciar en ese cambio que tanto necesita la comuna. Los invito a que avancemos juntos y cambiemos la historia de Estación Central", agrega.

Seguridad y salud

Cuando fue aprobada su candidatura, la exfigura televisiva publicó un video en el que dejó ver su plan de acción en caso de ser elegido como concejal.

"Quiero ser la voz que los representa y seguir el ejemplo de mi padre. Me gustaría trabajar presionando en demandas de seguridad en la comuna, que afectan la calidad de vida de los vecinos, y darle voz a enfermedades que necesitan un pleno apoyo de las autoridades, como lo es el cáncer", asegura.

"Muchos saben que cometí errores. Con los años reflexioné, maduré y crecí y hoy quiero estar a disposición de la comuna", concluye.

