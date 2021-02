El certamen Miss Global que en enero de 2020 causó revuelo por las acusaciones de fraude que en pleno evento lanzó la concursante colombiana Jesenia Orozco, sigue dando de qué hablar al conocerse unos audios racistas de la ex reina que representó a México.

La señalada es precisamente Palmira Ruiz, la que presuntamente sería la beneficiada de un arreglo monetario que la convertiría en la ganadora del concurso de belleza, en el que finalmente fue Miss República Checa quien se alzó con la corona.

Te puede interesar La foto de Daniella Álvarez en el Miss Universo 2012: El antes y después de la modelo

Sin embargo, el escándalo resonó en los medios y en las redes sociales al poner en duda la transparencia del evento. En la actualidad el nombre de Palmira Ruiz vuelve a sonar al ser acusada de ser la autora de unos audios en los que insulta a las jóvenes concursantes con palabras que denotan racismo y homofobia.

En su cuenta Twitter, vemos a Palmira Ruiz promocionando su programa en TV Azteca Oaxaca.

Platiqué con @Palmi_ruiz conductora del programa Global Magazine sobre el Libro: “Nuestras Raíces”, en el cual se plasmaron los árboles notables y emblemáticos de #Oaxaca; además la próxima semana se realizará la presentación oficial de este magnífico ejemplar. pic.twitter.com/q28Btb0KU3 — Samuel Gurrión (@samygurrion) December 3, 2020

Sacan a la luz los audios de exreina de belleza

Después de un año es su propia maquillista, una joven de quien solo se conoce el nombre de Diana, la encargada de sacar a la luz unos audios de Palmira Ruiz en los que se escucha a la exreina de belleza referirse con desdén y palabras obscenas contra la colombiana Jesenia Orozco y Miss República Dominicana, además de otra persona a la que llama “gay”.

En el programa de espectáculos “Chisme No Like!”, Diana exhibió los audios en la voz de Ruiz despotricando contra las dos concursantes del Miss Global, al parecer, en una conversación con su mánager.

La maquillista alegó que se cansó del comportamiento de Palmira Ruiz, a quien acusó de “malos tratos y humillaciones”, además de exponerla a jornadas de trabajo de hasta 16 horas al día. También aseguró que le quedó debiendo un pago.

“Ya me tiene hasta la madre esta pendeja, los de Univisión hablándome a las 3 de la mañana, ella dijo que porque tu novio, neta le tiene que valer, yo necesito que alguien le responda a la pu... de la pinche república, la negra esa de la República Dominicana. Ese día hablando con Ramiro y tirándome mie... En esa publicación, estoy enfadada con Redes, porque no están haciendo nada”, es lo que se escucha diciendo a la ex reina.

En otro audio, Palmira también descarga con palabras que asombran al venir de una participante de un concurso de belleza, contra la colombiana Jesenia Orozco, quien no solo interrumpió el concurso para declarar fraude, sino que otorgó entrevistas a diferentes medios denunciando la presunta corrupción de la organización del certamen.

“Ve su cara de pendeja mald... que según se convirtió en viral, es una pinche gata (...) Está en una entrevista con Univisión, obviamente está mandando a sus pinches gays para defenderla”, dijo al referirse a la participante de Miss Colombia.

Ver cobertura completa