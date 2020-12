Desde hace dos meses que la cuenta de Instagram de Lorena Astorga, tía y representante de Paloma Mami, estaba inactiva. Pero hace poco, la mujer reapareció para contar por la grave situación que atravesó.

"Volví después de dos meses de ausencia y les quería contar el por qué, ya que hay un motivo súper importante y fuerte que viví", señaló en un video, para luego contar en una publicación que estuvo en riesgo vital a raíz de una cirugía plástica.

"Durante el mes de octubre estuve hospitalizada muy grave por más de 20 días, estuve en la UTI y la verdad quise vivir todo esto sola sin redes sin muchas amistades, solo en familia. Saber que tu vida está en riesgo y que puedes dejar este mundo y a tu hijo sin su mamá me hizo replantear mil cosas que venía haciendo mal y que tenía que cambiar y en eso estoy", reveló.

Su mensaje

Astorga contó que ingresó a una clínica para realizarse una lipomarcación, pero “esta cirugía me produjo una infección gigantesca en mi cuerpo”. Además, contó que "ahora no me referiré a la parte negativa de dónde y con quién me la hice y cómo, pero gracias a las oraciones, mi fe, optimismo y al equipo extraordinario de la clínica Católica San Carlos de Apoquindo estoy viva con una segunda oportunidad que claramente no puedo ni debo desperdiciar”.

La mujer además reflexionó: “en cómo nuestras malas decisiones pueden acabar o cambiar tu vida en unos segundos, en cómo nuestras inseguridades, nuestros miedos y sentirse no lo suficientemente linda para alguien”.

“Hay un sin fin de porqués te lleva a tomar ciertos caminos que podrían haber sido absolutamente evitables de haber estado bien conmigo misma y con mi amor propio... en fin ya hablaré de eso más adelante (sic)”, indicó sin dar a conocer más detalles.

La tía de Paloma Mami finalmente señaló que aún está en recuperación y que le queda un largo camino por recorrer. “Lo que quiero es dejar un mensaje a muchas mujeres que están pensando en realizarse una cirugía que se detengan un minuto y se pregunten '¿esto lo hago por mí, o es por tu falta de amor propio o quizás querer encajar en un estereotipo determinado? Porque si es por lo último créeme, y créanme, hay otros caminos y nada más vale la pena que tu propia vida”, destacó.

