Lo que puede ser un simple problema para algunos, para otros es un serio dolor de cabeza. Después de dos décadas desde que llegó a Chile, Yamila Reyna no ha podido encontrar ropa de su gusto y de su talla en nuestro país.

La figura televisiva llegó a suelo chileno a sus 21 años y desde esa edad que se ha sentido discriminada por las tiendas de vestuario.

"Desde siempre ese fue un tema, incluso me pasó que entraba a una tienda y antes de pedir algo me decían 'no tengo ropa para ti' (...) Sentía esa discriminación hacia un cuerpo más pulposo y te pega en la autoestima. Te obliga a sentirte gorda y yo no me veo gorda, me veo grande y curvilínea", cuenta a LUN.

"Sales con la autoestima por el suelo"

El traje de baño es la prenda que a Yamila le genera más problemas para encontrar. De hecho, no tiene ninguno que haya sido comprado en Chile.

"Todos los que tengo son de afuera. Si llego a encontrar uno es liso o con estampado de señora grande, no para una mujer de 30 o 40 años, bonito y juvenil. Ropa interior igual: hay, pero son para señora", indica.

Esta situación ya no solo daña el estilo de moda que quiere representar Reyna, sino que también afecta su dimensión personal.

"Yo soy talla 38 y acá tengo que comprar 42 o 44 y te vas bajoneada a casa, porque entrenas, comes sano para estar bien y vas a comprar ropa y sales con la autoestima por el suelo. Ese es un golpe psicológico", confiesa.

Su nuevo emprendimiento

De todos modos, Yamila no pierde el amor propio: "Para mí, la palabra 'grandota' era casi un insulto. Recién ahora, antes de cumplir 42 años, pienso que es un privilegio, es bonito tener curvas, es sexy y me siento cómoda".

Por lo mismo, la argentina va a lanzar este sábado su propia marca de ropa: "Reynas", cuyos diseños pretenden "reivindicar las curvas. Es ropa sin talle, para que nadie se sienta obligada a encajar en un S, M o L".

El mismo pantalón "le entra a una flaca y una más rellenita", cuenta la figura televisiva, concluyendo que las poleras "tienen frases que son positivas, femeninas y me preocupé de la calidad de las telas, todas son confeccionadas acá en Chile".

Todo sobre famosos chilenos