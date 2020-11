A través de las redes sociales, el cantante colombiano Camilo Echeverry (26) suele conversar con sus seguidores, dándole detalles de los proyectos de música que se vienen y lo que piensa de su rápido crecimiento artístico.

En plena conversación con “La Tribu” -como le llama a sus fanáticos- el intérprete de “Tutu” reveló que Evaluna Montaner (23) lo había retado por estar despierto “tan tarde” y es que, en España -donde se encuentra el artista- eran las 3:30 am: “Ya me regañó mi esposa me dijo que me fuera a dormir, que apagara el teléfono, que estaba muy tarde, pero no me quería ir sin antes invitarlos al Rincón de la Tribu, y bueno nada... eso”, dijo antes de dormir.

Posterior a este “regaño”, la hija de Ricardo Montaner reposteó la publicación de su esposo asegurando que le encanta escucharlo: “Su voz me mata”, escribió.

El Rincón de la Tribu

Este es un espacio creado por Camilo Echeverry y su equipo de producción, en el que pretende conversar con la “Tribu” y revelar detalles de su carrera musical. En este primer episodio, el cantante colombiano contó que era la segunda vez que pisaba suelo español, recordando que hace un año llegó a España para cantar junto a Shakira en la final de la Copa Davis. En esa oportunidad, confesó estar lesionado.

En el espacio, estilo podcast, el cantante contó también detalles del Latin Grammy y lo que sintió cuando fue galardonado como “Mejor canción pop” por su tema “Tutu”. “Desde antes de cantar Tutu en vivo, yo me estaba haciendo pipí y dije ‘será que voy hacer pipí’ bueno no, ya vamos a cantar? déjame cantar y voy después rápido a hacer pipí. Claro canté (...) y cuando termino me dicen ‘no, tienes que sentarte ya porque ya vamos con la categoría que estás nominado’ y yo ‘bueno’ fui, me senté, venía comerciales... me estaba haciendo pipí, estaba nervioso y pensé ‘y qué pasa si me hago pipí, qué va a pasar, voy a pasar al niño que se hizo pipí’, pero cuando dijeron mi nombre, por la adrenalina se me quitaron las ganas”, reveló.

“Fue demasiado emocionante para mí, fue un momento precioso”, confesó el artista quien asegura sentirse muy feliz por este primer Grammy obtenido, producto de su esfuerzo y talento musical.

En el espacio, el cantante intercala temas con sus más sonadas canciones, mismas que han ganado posicionarse en el mercado de la música a nivel internacional. El Rincón de la Tribu está disponible en Spotify, con muchos más secretos contados por el mismo Camilo Echeverry.

