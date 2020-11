Este viernes 20 de noviembre fue el último día de Soledad Onetto en la conducción del matinal Mucho Gusto, ya que la periodista emprenderá proyectos personales que requieren mayor tiempo, pero continuará trabajando para Meganoticias.

La despedida de la comunicadora fue entre emotivos mensajes de sus compañeros quienes le agradecieron su tiempo en el programa, destacando que "es una decisión difícil, pero una oportunidad de construir una vida que es una tarea pendiente".

Las palabras de Onetto

Entre lágrimas, Soledad Onetto expresó que "ha sido bonito trabajar con ustedes, quiero agradecer desde los guardias, peluquería, vestuario, a todos. Ha sido un proceso difícil desde el estallido social pasando por la pandemia".

Además agregó que "me sumé a un equipo experto en entretención, tratando de aportarles desde mi proceso periodístico y he aprendido mucho de todos ustedes. Traté de poner aquí lo que sabía, pero ustedes sin duda me enseñaron mucho más".

La exanimadora de Viña aseguró que "no me iría, pero tengo muchos proyectos por delante que necesitan tiempo todavía".

Finalmente, contó que "no es fácil hacer televisión, a veces es muy fácil criticar, esto se hace con amor y profesionalismo, no siempre damos en el tono, pero hacemos siempre nuestro mejor esfuerzo".

