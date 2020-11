El próximo 14 de diciembre parte del mundo podrá apreciar nuevamente un eclipse total de Sol, evento astronómico en el cual se genera el oscurecimiento de una zona del planeta.

Chile y Argentina serán los países privilegiados para seguir el suceso, específicamente en la zona sur de ambas naciones que comparten la Cordillera de Los Andes.

¿Qué es un eclipse?

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) sostiene que un eclipse solar se produce cuando se genera una alineación entre el Sol, la Luna y la Tierra, al punto que el satélite natural cubre por completo a la estrella, provocando un oscurecimiento total (umbra) en ciertos sectores del planeta.

Este eclipse total se produce aproximadamente cada año y medio en algún lugar de la Tierra. Mientras que un eclipse parcial, cuando la luna no recubre por completo al Sol, sucede al menos dos veces por año, precisa la instancia.

De acuerdo a los especialistas de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, "no todos podemos ver todos los eclipses solares. Tener la oportunidad de contemplar un eclipse total de sol no es frecuente. La sombra de la luna sobre la Tierra no es muy grande, por eso se puede ver desde unos pocos lugares de la Tierra. Tienes que estar en el lado soleado del planeta cuando este sucede. También tienes que estar en la trayectoria de la sombra lunar".

Los horarios del eclipse

Este evento tendrá una duración total de alrededor de tres horas, comenzando a las 11:41 horas de Chile y llegando a su peak a partir de las 13:00 horas.

En tanto, la extensión de tiempo del oscurecimiento total será de entre dos a tres minutos.

Horarios y duración del eclipse en Chile (alineamiento completo)

Isla Mocha: 12:59 a 13:00 horas

Puerto Saavedra: 13:00 a 13:02 horas

Temuco: 13:02 a 13:03 horas

Villarrica: 13:02 a 13:04 horas

Horarios del eclipse en Sudamérica

Uruguay 13:30 horas

Perú 13:15 horas

Bolivia 13:32 horas

Argentina 14:55 horas

Paraguay 14:09 horas

Los mejores lugares para verlo en Chile

El cono de oscuridad, conocido como umbra, será una franja de aproximadamente 110 kilómetros de extensión que, en el caso de Chile, permitirá que el eclipse sea total en varias localidades de la región de La Araucanía, como Puerto Saavedra, Teodoro Schmidt, Carahue, Nueva Imperial, Freire, Pitrufquén, Gorbea, Loncoche, Pucón, Lican Ray y Villarrica.

También se podrá ver el fenómeno en su totalidad en la Isla Mocha, administrativamente en la región del Biobío, y en algunos lugares al norte de la región de Los Ríos.

Temuco, por su parte, tendrá la particularidad de que el fenómeno se podrá apreciar tanto de forma total como parcial, dependiendo del sector de la ciudad en que uno se encuentre.

Los mejores lugares para verlo en Argentina

Argentina será el otro país que tendrá el privilegio de que algunas zonas de su territorio puedan observar el eclipse en un 100%, esto sucederá específicamente en las provincias de Neuquén y Río Negro.

Las localidades que podrán ver el evento de manera total en el país vecino son Aluminé, Junín de Los Andes, Las Coloradas, Piedra del Águila, El Cuy, Sierra Colorada, Valcheta, San Antonio, Las Grutas y El Cóndor, entre otras.

Todo sobre el eclipse solar