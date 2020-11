Este martes 17 de noviembre es el gran arribo de Disney+ a Latinoamérica, incluido Chile, servicio de streaming que llegará con un variado catálogo, pero con algunas dudas.

Resulta que la disponibilidad de "Los Simpson", por ejemplo, aún es una interrogante para los usuarios que esperan ansioso la nueva plataforma digital.

Fue a través de Twitter que Disney+ confirmó qué pasará finalmente con Los Simpson, ya que en un inicio se había dicho que no estarían incluidos en el catálogo.

En respuesta a un usuario, señalaron que "algunos episodios y cortos exclusivos de Los Simpsons estarán disponibles el 17 de noviembre", sin confirmar qué capítulos ni de qué temporada serán.

¡Hola Antonio! ¡Nos encanta escuchar que estás tan emocionado con el lanzamiento! Algunos episodios y cortos exclusivos de Los Simpsons estarán disponibles el 17 de noviembre. Visita nuestras redes sociales para nuevos anuncios, ¡ten un fantástico día! — Disney+ Help (@DisneyPlusHelp) November 11, 2020

Su catálogo

La parrilla virtual contará con las series y películas relacionadas a Marvel, además de las series que se estrenarán en 2021 como "WandaVision" y "The Falcon and the Winter Soldier". A ello se suman las producciones de Disney, Pixar, y National Geographics

Estará el catálogo de Star Wars, incluida las dos temporadas de The Mandalorian, protagonizada por el chileno Pedro Pascal, y que el 30 de octubre hará el estreno de su segundo ciclo en el streaming.

La plataforma integra, además, sus nuevos programas y películas a la colección perteneciente a la biblioteca de los creadores de The Walt Disney Company.

Algunas de las películas, cortos y series que estarán disponibles para streaming en la región solo y exclusivamente a través de Disney+ a partir de su lanzamiento en noviembre de 2020 son:

