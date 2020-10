Disney+ dio confirmó este viernes cuál será el catálogo con el que arribará a Latinoamérica el próximo 17 de noviembre, fecha en que la plataforma de streaming estará disponible en la región.

La parrilla virtual contará con las series y películas relacionadas a Marvel, además de las series que se estrenarán en 2021 como "WandaVision" y "The Falcon and the Winter Soldier". A ello se suman las producciones de Disney, Pixar, y National Geographics

Se incluirá el catálogo de Star Wars, incluida las dos temporadas de The Mandalorian, protagonizada por el chileno Pedro Pascal, y que el 30 de octubre hará el estreno de su segundo ciclo en el streaming.

Los Simpsons

Uno de los puntos que llamó la atención fue que no viene incluido los contenidos de Fox, entre ellos Los Simpsons. Según indicó Cooperativa no se incluirán estos contenidos porque esta cadena sigue operando de manera independiente en Latinoamérica.

Catálogo

La plataforma integra además sus nuevos programas y películas a la colección perteneciente a la biblioteca de los creadores de The Walt Disney Company. Algunas de las películas, cortos y series que estarán disponibles para streaming en la región solo y exclusivamente a través de Disney+ a partir de su lanzamiento en noviembre de 2020:

Ver cobertura completa