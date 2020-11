Ha sido un mes difícil para la exMiss Chile, Daniella Campos (44 años), quien el pasado 26 de octubre entró a pabellón en la Clínica Alemana luego que le detectaran dos tumores benignos en su cabeza, los cuales fueron extirpados mediante cirugía.

A pesar que la operación fue un éxito, la situación se complicó, ya que la exmodelo presentó dolores que la llevaron a ser internada en la Unidad de tratamientos intensivos (UTI) debido a sus malestares.

"Me dejaron más días internada porque no tengo control de los dolores del nervio trigémino. Me dan crisis de dolor (...) de pronto estoy bien y me viene un dolor horrible que no se va y es del nervio trigémino. También me dan dolores de cabeza muy fuertes", señaló Campos a LUN en ese entonces.

Aún hospitalizada

Desde entonces que Daniella Campos se encuentra internada, lo que además le ha significado estar lejos de su hija Maite, algo que la mantiene sensible según ella misma contó.

"Quiero agradecer todo el cariño que he recibido durante toda la hospitalización, que aún no termina. El dolor ha sido lo más difícil de superar... lo vamos a lograr!!!", indicó.

"Lo otro más difícil es estar lejos de mi #michasconaexquisita que cada vez que me pregunta, 'Mamá cuándo vas a volver a casa', no sé qué contestar y me hace llorar. La fuerza la saco del cariño que ustedes me envían cada día y de mi Ángel que tengo en el cielo", señaló refiriéndose a su fallecida hija Florencia, quien murió a los 11 días de vida en 2009.