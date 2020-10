Hace una semana la ex Miss Chile Daniella Campos, ingresó a pabellón para extirparse dos tumores benignos que se encontraban en su cabeza, específicamente, atrás de sus ojos.

De acuerdo al relato contado por su amiga, la periodista Alejandra Valle, la operación de Campos "fue un éxito". No obstante, durante estas últimas horas se presentaron dolores que la llevaron a ser internada en la Unidad de tratamientos intensivos (UTI) debido a sus malestares.

"Me dan crisis de dolor"

En conversación con Las Últimas Noticias, la exmodelo contó el motivo por el cual fue trasladada a la unidad de alta complejidad de la clínica donde se realizó su intervención.

"Me dejaron más días internada porque no tengo control de los dolores del nervio trigémino. Me dan crisis de dolor (...) de pronto estoy bien y me viene de repente un dolor horrible que no se va y es del nervio trigémino. También me dan dolores de cabeza fuertes", señaló Campos.

Nervio trigémino

La dolencia que padece Campos se conoce como neuralgia del trigémino, y causa diferentes tipos de dolores en quienes lo padecen, cómo punciones en la cabeza o la sensación de electrochoques en el rostro, explica el sitio Medline.

La neuróloga Evelyn Benavides indicó que lo más probable es que la otrora pareja de Iván Zamorano esté sometida a estos malestares debido a que en la operación se debe "haber resentido" el nervio y ahora, lo que debe esperar la exmodelo, es que el trigémino vuelva a su lugar.

La especialista también comentó que esta neuralgia "es una enfermedad muy mala porque no te daña, pero es muy invalidante. Para entender la sensación del dolor del nervio es como cuando te pegas en el codo, esa especie de corrientazo que da en la cara que te puede durar un segundo, pero cuando viene uno tras otro es invalidante".

La doctora Benavides puntualizó que en la actualidad no hay medicamentos que curen esta enfermedad, solo analgésicos para paliar el dolor, aunque existe una operación que corta el nervio, aunque este vuelve a su forma natural.

