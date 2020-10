Hace algunos días surgió la información que Daniella Campos (44 años) atravesaba por un difícil momento personal luego que le detectaran dos tumores benignos en su cabeza, los cuales deberán ser extirpados mediante cirugía.

Finalmente este lunes entró a pabellón en la Clínica Alemana donde la operación fue un éxito, según confirmó su amiga, la periodista Alejandra Valle a La Cuarta.

"Afortunadamente, la operación de fue un éxito. Todos sus amigos y amigas más cercanos estamos unidas y unidos para generar una cadena de buena energía y acompañarla en un momento difícil. Puro cariño para nuestra valiente amiga", contó.

En tanto, la ex Miss Chile posteó una foto desde la clínica antes de la intervención donde indicó que "estamos lista para entrar a pabellón... quiero agradecer por cada muestra de cariño".

La muerte

Justo horas antes de entrar a la cirugía, Campos habló con el matinal de Canal 13 donde aseguró que "nunca he tenido miedo a morir, pero sí tengo mucho miedo al dolor, porque yo lo he sentido, yo lo he tocado".

Sin embargo, expresó que lo más difícil de la compleja intervención era estar lejos de su hija Maite. En tanto, sobre la relación con su hermana gemela Denisse contó que "no he hablado con ella, han pasado muchos años con ella y no creo que sepa tampoco", confirmando así la lejanía que mantienen.

