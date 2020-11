Camilo Echeverry (26) y Evaluna Montaner (23) se han convertido en una de las parejas preferidas del espectáculo, por el romanticismo, cariño e inocencia que transmiten a través de las redes sociales. A pesar de la agenda tan apretada que deben cumplir, que en oportunidades amerita separaciones físicas, ambos aprovechan cada minuto de calidad para compartir su amor.

A poco más de un mes para que se celebre la Navidad, el cantante colombiano y la actriz venezolana aprovechan su tiempo juntos para iniciar esta celebración desde Bogotá, donde la hija de Ricardo Montaner se encuentra para cumplir con las grabaciones de la serie juvenil de Nickelodeon Club 59.

“Miren lo que hizo Camilo”, escribió la joven de 23 años de edad en sus historias de Instagram, mostrando el pequeño árbol navideño que su esposo adornó para ella. En la imagen se puede ver un poco de césped artificial y varias bolitas doradas.

La publicación la reposteó Camilo en su red social, evidenciando lo orgulloso que se siente de su primer árbol de Navidad, como esposo de Evaluna.

Nueva vida en Colombia

Actualmente Evaluna y Camilo se encuentran en Colombia, donde la venezolana debe permanecer cerca de 6 a 8 meses en Bogotá, para cumplir con el contrato que tiene con Nickelodeon.

Luego de una larga cuarentena juntos en Estados Unidos, la pareja tuvo que dejar su casa de Miami, para continuar con sus compromisos laborales. Aunque el intérprete de “Vida de Rico” no ha manifestado haberse “mudado” a su natal Colombia, sí ha viajado en dos oportunidades para visitar a su esposa.

Esta es la primera vez que la actriz vive alejada de sus familiares, de hecho, desde que se mudó a Colombia, sus padres han posteado algunas dedicatorias para la “consentida” de la casa.

“El nido vacío... el cuarto de @evaluna” escribió Ricardo Montaner junto a una foto donde sale acostado en la cama de su hija. La foto cuenta con más de 400 mil likes y un comentario de la joven: “Voy a llorar mal. Te amo papi. Mucho. Ven ya”.

En cuanto a su madre, Marlene Salomé, dejó una dedicatoria mucho más extensa en la que confiesa lo mucho que la va a extrañar durante este tiempo de lejanía: “Por primera vez vas a vivir lejos de nuestra casita y sin nosotros por tanto tiempo. ¿En qué momento pasó? Te hiciste grande. Me hace feliz saberte feliz en lo que emprendes pero que huecazo. Cada vez que pienso en ti, me trago un súper sapo para no 'guindarme'. Pero ya se me va a pasar. ¿Cuándo? Cuando vuelvas. Te amo bebecita”.

A este mensaje de su madre, la ahora esposa de Camilo Echeverry contestó: “Lloro. Te amo tanto. No puedo creer que esté pasando esto. Ven ya otra vez. Gracias. Te amo”.

