El actor Johnny Depp anunció a través de su Instagram que dejará de interpretar a Grindelwald en la saga de películas "Animales fantásticos y dónde encontrarlos", tras una petición del estudio, Warner, debido al bullado caso de violencia intrafamiliar que impulsa su exesposa, Amber Heard, en su contra.

"A la luz de los acontecimientos recientes, me gustaría hacer la siguiente declaración breve", partió escribiendo. "En primer lugar, me gustaría agradecer a todos los que me han brindado su apoyo y lealtad. Me han honrado y conmovido sus numerosos mensajes de amor y preocupación, especialmente durante los últimos días", escribió.

"Deseo hacerles saber que Warner Bros. me ha pedido que renuncie a mi papel de Grindelwald en 'Animales fantásticos' y he respetado y aceptado esa solicitud", prosiguió.

"Finalmente, deseo decir esto. El juicio surrealista de la corte en el Reino Unido no cambiará mi lucha por decir la verdad y confirmo que planeo apelar. Mi determinación sigue siendo fuerte y tengo la intención de demostrar que las acusaciones en mi contra son falsas. Mi vida y mi carrera no estarán definidas en este momento", cerró.

Juicio en el Reino Unido

Cabe recordar que el pasado 2 de noviembre, el actor protagonista de Piratas del Caribe, perdió la demanda que había entablado en contra el diario The Sun, que en 2018 se preguntó cómo la escritora J. K. Rowling podía aceptar un "golpeador de esposas" en la franquicia de películas "Animales Fantásticos", de libros basados en su autoría.

NGN se defendió en el caso, arguyendo que su controvertida publicación se basaba en 14 supuestos casos de abuso de Johnny Depp a Amber Heard, que fueron contados con lujo de detalles durante el proceso y que parecieron convencer al juez.

"Los demandados (el grupo de medios tras The Sun) han demostrado que lo que publicaron, en el sentido que tienen sus palabras según yo lo he entendido, era sustancialmente verdadero", declaró el juez al momento de dictar el veredicto en este caso.

Asimismo, complementó que "he llegado a estas conclusiones después de haber examinado en detalle los 14 incidentes en que los demandados se basan, así como las consideraciones generales presentadas por el demandante".

