Disney+ revela su catálogo para Latinoamérica: No estarán Los Simpsons

Disney+, el nuevo servicio de streamig de la casa del ratón Mickey, está lanzando un precio promocional de lanzamiento ante su llegada a Chile el próximo martes 17 de noviembre.

La nueva plataforma reunirá películas clásicas de Disney y sus canales de televisión, nuevas series y también contenido de Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic.

Oferta de lanzamiento

Por estos días el sitio web de la plataforma (preview.disneyplus.com/cl) hace un llamado a suscribirse con un precio promocional al que se prodrá acceder hasta el día 16 de noviembre y que dejará el valor anual a un precio de $54.900.

La oferta es bastante atractiva si se compara con Netflix, plataforma que tiene precios anuales que van desde $71.280 a los $128.400.

En contrapartida, el precio es mayor a la suscripción anual de Amazon Prime Video, la cual está a solo $49.980.

Catálogo de Disney+

El pasado mes de octubre Disney+ dio a conocer su catálogo para Latinoamérica en el que destacan las series y películas de Marvel, con las producciones que se estrenarán en 2021 como "WandaVision" y "The Falcon and the Winter Soldier".

Otro de los atractivos es el catálogo de Star Wars, incluida las dos temporadas de "The Mandalorian", protagonizada por el chileno Pedro Pascal, y que el 30 de octubre estrenó su segundo ciclo en el streaming.

La plataforma integra además sus nuevos programas y películas a la colección perteneciente a la biblioteca de los creadores de The Walt Disney Company.

Algunas de las películas, cortos y series estarán disponibles para streaming en la región solo y exclusivamente a través de Disney+ a partir de su lanzamiento del próximo día 17 de noviembre,

