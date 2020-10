Al parecer la vida de Aracely Arámbula quedó unida a la de Luis Miguel de por vida. No solo por sus hijos, Miguel y Daniel, sino también por su supuesto contrato que el cantante habría impuesto a la actriz antes de su separación en 2009.

Un año antes del divorcio del intérprete de "La Incondicional" y la protagonista de "La Patrona", medios aseguraron que "el matrimonio se había unido como una relación contractual".

"El supuesto contrato obligaba a la actriz a no mostrar la faceta familiar en público y a no tener hijos de nadie más pues de ser así podría perder los 50 mil dólares que recibiría por cada hijo que tuvo con Luis Miguel", detalló Infobae.

Alertas encendidas

La existencia del supuesto contrato entre el cantante y su ex esposa tomó un nuevo aire, luego que la mexicana felicitara a su compañero de "La Doña", David Zapata, por su cumpleaños.

La química entre ambos desató rumores de un presunto romance. Sin embargo, el propio David Zapata puso fin a esta versión a través de una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, publicada en su canal de YouTube.

"La pasamos muy bien, no, no anduvimos", dijo al ser consultado. Y de inmediato comentó: "Es una niña encantadora, es un encanto, una gran madre, una gran compañera, una gran amiga, no, no, nos reímos mucho y somos grandes amigos".

En mayo de 2020, la ex esposa de Luis Miguel admitió que estaba en una relación sentimental. "No tengo un novio público, pero sí tengo un amor", dijo en una transmisión en vivo con César Lozano, un reconocido conferencista mexicano.

"Sí tengo un galán, pero no me gusta (mostrarlo). Y mis amigos muy cercanos lo saben. No es nadie del medio ni tiene nada que ver con esto. Ya con uno que se bese en la televisión es suficiente", dijo entonces.

