Hace algunos días Carla Pardo (33 años), la esposa de Claudio Bravo, reveló que su hija mayor, Josefa de 16 años, estaba pololeando a través de una publicación en Instagram donde escribió "y de pronto nos creció la familia. Que bonitos son" junto a una foto donde aparece la pareja de adolescentes.

Recordemos que Pardo y el excapitán de la Selección Chilena han formado una gran familia y tienen cuatro hijos, la mencionada Josefa, Maite, Mateo y Ema.

Tras la publicación sobre su primogénita, el Instagram de Pardo se llenó de mensajes llamándola "suegra" y "tío" al futbolista chileno, o destacando lo "increíble cómo pasa el tiempo".

"Ya le dicen suegro a Claudio" escribió uno de los usuarios a lo que ella respondió "siii, está entregado Claudito". Otro le preguntó si le decían tía o suegra y ella contó que "creo que me llama Carla. Es inglés, así que tía no me dirá". Además le preguntaron si "el capitán no se pone celoso", pero Carla aseguró que "es su niña, pero no le queda de otra".

Otros fueron más apresurados y escribieron "cuando seas abuela moriremos de amor", pero ella respondió "todavía nooo es muy joven. Que disfrute todo lo que tenga que disfrutar primero. Tiene toda una vida para ser madre si quiere".

Críticas

Sin embargo, no todos los comentarios fueron tan amables. Varios de ellos fueron del tipo "siempre sapeando Carla por dios", "andas de paparazzi", "que tontería andar mostrando la foto del pololo de su hija, solo viven etapas y experiencias, déjelos ser, señora metida", "dejaste la cagá en la selección por sapa y aún no aprendes. Ahora sapeas a tu hija, de verdad te pasas", "ojalá no te metas en su relación como en la selección".

Todos estos comentarios fueron en referencia al supuesto episodio de hace algún tiempo donde habló de temas internos del camarín de La Roja. Ella solo se remitió a responder “next”.

