El tiempo pasa volando y así lo demostró Carla Pardo (33 años), la esposa de Claudio Bravo, con quien ha formado una gran familia y tiene cuatro hijos, Josefa, Maite, Mateo y Ema

Ahora Pardo contó a través de Instagram (@carlapardolizana) que su familia "se agranda" ya que su hija mayor, Josefa de 16 años, está pololeando.

"Y de pronto nos creció la familia. Que bonitos son", escribió en una publicación donde aparece la pareja de adolescentes aunque ambos con el rostro tapado.

Reacciones

La publicación se llenó de mensajes llamándola "suegra" y "tío" al futbolista chileno, o destacando lo"increíble como pasa el tiempo". Sin embargo, no todos fueron tan amables.

Por ejemplo, uno de sus seguidores le escribió "ufff prepárate para ser abuela", a lo que Pardo no tardó en, responder. "Espero que no. La cuido para que disfrute. Porque prohibírselo si es parte de la vida. Ahora si se embaraza sería la abuela más feliz del mundo. Ojo. Espero que no sea así. Tiene todo en sus manos para que no lo sea", escribió.

Por otro lado, algunos le escribieron "siempre sapeando", en referencia al supuesto episodio de hace algún tiempo donde realizó hace algún tiempo donde habló de temas internos del camarín de La Roja.