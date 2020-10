Natasha Klauss, conocida por interpretar a Sarita Elizondo en la exitosa teleserie “Pasión de Gavilanes”, le envió un sentido mensaje a su compañero Giovanni Suárez. El recordado “Benito Santos” fue ingresado en cuidados intensivos por coronavirus.

“Ay mi corazón. Estaremos pendientes de ti en nuestras oraciones, para que Dios te de fuerza, salud y sanidad”, respondió la actriz colombiana al video que Suárez publicó en sus redes sociales.

Por su parte, la actriz Kristi Lilley, quien le dio vida a la madre de las hermanas Elizondo, también se sumó a las manifestaciones de solidaridad con el recordado “Benito Santos”.

“Mucha fortaleza. Te mando toda la energía de sanación y abrazos”, comentó su publicación.

Giovanni Suárez es el segundo actor del elenco de “Pasión de Gavilanes” que tiene coronavirus. En marzo pasado, cuando apenas comenzaba la pandemia, la actriz Danna García, quien interpretó a “Norma Elizondo”, contrajo el virus y luego de 35 días seguía dando positivo para la enfermedad.

Delicado

A través de Instagram, “Benito Santos” contó -con mucha dificultad respiratoria y con una mascarilla de oxígeno- que dio positivo para covid-19 y pide a sus fans que lo incluyan en sus oraciones.

“Estoy muy enfermo, di positivo para covid y no estoy saturando y en este momento, me van a meter en la UCI, quedo totalmente incomunicado, yo se los pido por favor a mis fans, a mis amigos, a los que me quieren que por favor me pongan en sus cadenas de oraciones para que el Señor me saque de esta por favor”, dijo.

“Se les quiere mucho, un abrazo y Dios los bendiga. Dios quiera, espero verlos, se les quiere y gracias por tanto cariño”, expresó el actor de “Pasión de Gavilanes” en su red social.

El actor, que grabó su video desde la Clínica La Sabana, en Cundinamarca, Colombia, “no tiene el mejor parte médico en cuanto a las complicaciones por el virus” según reseña el portal Infobae.