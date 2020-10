Giovanni Suárez (57), actor que le da vida al personaje de “Benito” en la teleserie colombiana “Pasión de Gavilanes”, dio positivo al PCR de coronavirus y se encuentra internado en cuidados intensivos con un pronóstico delicado. Ante este escenario,el mismo artista pidió a sus seguidores hacer una cadena de oración para su “pronta recuperación”.

“Estoy muy enfermo, di positivo para Covid y no estoy saturando nada. En estos momentos me van a meter en la UCI, quedo totalmente incomunicado. Yo le pido a mis fans, a mis amigos, a los que me quieren que por favor me pongan en sus cadenas de oración, para que el señor me saque de esta”, dijo el artista en un video que publicó en su cuenta de Instagram antes de ser ingresado.

Actualmente el actor, que está casado y tiene dos hijos, se encuentra internado en la Clínica La Sabana, en Bogotá Colombia. Según revelan medios locales, su cuadro clínico se complicó por el sobrepeso que sufre desde hace varios años.

Su participación en Pasión de Gavilanes

En el año 2003, Giovanni Suárez dio vida al recordado “Benito”, un joven ambicioso, quejumbroso y glotón que tenía una fuerte rivalidad con su hermano ‘Leandro Santos’.

Aunque era un personaje “insoportable”, poco a poco se ganó el cariño de los televidentes.

Gracias a este personaje Suárez alcanzó el estrellato por unos años, sin embargo, tras su interpretación como ‘Benito’, el artista se alejó de las producciones de televisión.

