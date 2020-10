Bennu es un asteroide que posee un diámetro de unos 500 metros y que, eventualmente, podría representar un peligro para la Tierra en un futuro debido a su distancia relativamente cercana con nuestro planeta.

Este cuerpo rocoso pasará entre la Tierra y la Luna en el año 2135, teniendo una probabilidad de 1 entre 2.500 de que impacte al planeta.

¿Un peligro para la Tierra?

Dicha cifra implica una posibilidad bastante menor, pero igualmente hizo que la NASA enviara una sonda al espacio para monitorearlo.

Esto se debe a que, en el caso de que el objeto tocara la superficie terrestre, provocaría un cráter de unos 5 kilómetros y liberaría una energía 70 mil veces más fuerte que la producida por las bombas atómicas estadounidenses lanzadas en las ciudades japonesas de Nagasaki e Hiroshima, según los cálculos realizados por la agencia espacial norteamericana.

OSIRIS-REx

La sonda espacial OSIRIS-REx es la encargada de estudiar a Bennu desde su arribo en diciembre de 2018, fecha desde la cual cumple una misión orbital cuyo gran objetivo es recolectar muestras de su superficie, una actividad programada para el próximo 20 de octubre.

Una vez recogidos todos los elementos necesarios para la investigación, la sonda debería comenzar su retorno a la Tierra en marzo del próximo año, el cual se concretaría finalmente en 2023.

Acercamiento al asteroide

Una aproximación al asteroide se realizó en agosto pasado, cuando OSIRIS-REx llegó a acercarse a 40 metros de su superficie, tomando una serie de fotografías que posteriormente fueron reveladas por la NASA.

Another incredible view from last week’s Matchpoint rehearsal!



This image series shows the navigation camera’s perspective during the event, as well as my closest approach of ~131 feet (~40 meters). Near the end, site Nightingale comes into view at the top of the frame. pic.twitter.com/34SRzrP11m — NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) August 18, 2020

En este ejercicio de acercamiento, la cámara de navegación de la sonda pudo registrar el sitio denominado como Nightingale, una zona de una roca alta situada en el borde de un cráter, que mide 13 metros y desde donde se recolectarán la mayoría de las muestras para la investigación.

The sampling arm is visible throughout the series. At the end, a patch of site Nightingale comes into view at the top of the frame. The large, tall boulder that the spacecraft approaches (on the crater’s rim) is 43 ft (13 m) on its longest axis. Touchdown at Nightingale Oct. 20! — NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) August 12, 2020

