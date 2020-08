La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) de Estados Unidos reveló una serie de imágenes del acercamiento de la sonda espacial OSIRIS-REx al asteroide Bennu.

Esta aproximación al cuerpo rocoso se realizó el pasado 11 de agosto, siendo parte del segundo ensayo de aproximación de la nave al asteroide, desde el cual se pretende recolectar muestras de sus componentes para su posterior análisis.

¿Cómo se produjo el acercamiento?

De acuerdo a lo informado por la NASA, la cámara de la sonda espacial comenzó a capturar estas imágenes desde una altura de 128 metros por sobre Bennu, llegando a acercarse a 40 metros de su superficie.

La serie de fotografías se tomó en un período de tiempo de tres horas, finalizando tan solo dos minutos después que OSIRIS-REx efectuará una quema de combustible de retroceso para alejarse del asteroide.

Another incredible view from last week’s Matchpoint rehearsal!



This image series shows the navigation camera’s perspective during the event, as well as my closest approach of ~131 feet (~40 meters). Near the end, site Nightingale comes into view at the top of the frame. pic.twitter.com/34SRzrP11m — NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) August 18, 2020

En las imágenes se puede apreciar el campo de visión de la cámara de navegación de la sonda, denominada como NavCam 2, mientras esta se acerca y se aleja de la superficie de Bennu.

Cerca del término de la secuencia, se puede observar el sitio llamado Nightingale, una zona de una roca alta situada en el borde de un cráter, la cual mide 13 metros y desde donde se recolectarán la mayoría de las muestras del asteroide para la investigación.

The sampling arm is visible throughout the series. At the end, a patch of site Nightingale comes into view at the top of the frame. The large, tall boulder that the spacecraft approaches (on the crater’s rim) is 43 ft (13 m) on its longest axis. Touchdown at Nightingale Oct. 20! — NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) August 12, 2020

La misión de OSIRIS-REx

OSIRIS-REx fue enviada al espacio en septiembre de 2016, arribando al asteroide en diciembre de 2018. El primer intento de recolección de muestras está programado para el 20 de octubre de este año.

Una vez recogidos todos los elementos necesarios para el estudio, la sonda debería comenzar su retorno a la Tierra en marzo del 2021, el cual se concretaría en 2023.

Bennu

Esta investigación sobre Bennu tiene entre sus objetivos determinar cómo su órbita puede verse afectada por el calentamiento o enfriamiento que se produce por la luz solar que recibe en su superficie.

Este asteroide tiene un diámetro de 500 metros y se encuentra a una distancia relativamente cercana de la Tierra. Bennu pasará entre nuestro planeta y la Luna en el año 2135, existiendo una probabilidad de 1 entre 2.500 de que impacte contra la Tierra.

Ver cobertura completa