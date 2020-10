La cantante Karol G (29 años) se mostró feliz tras recibir cuatro nominaciones a los Latin Grammy 2020, premios que se realizarán el próximo 19 de noviembre en medio de la pandemia por el coronavirus con una ceremonia que tendrá un formato será inédito.

Para celebrar, la cantante colombiana subió un coqueto baile al ritmo de la canción "My Type" de la rapera estadounidense Saweetie a su cuenta de Instagram (@karolg) donde "desde su cuerpo" salían las estatuillas de los premios a la música latina.

"Así me siento con mis 4 nominaciones a los Latin Grammy. YASSS BABY! THATS MY TYPEEE. Los amo a todos, GRACIAS !! ... Hoy estoy feliz y me siento súper B!!", escribió junto a la publicación donde lució una camisa de cuero larga tipo vestido que dejaba ver sus hombros, además de un cinturón, botas altas y una gorro negro.

Sin embargo, un mal cálculo le jugó una mala pasada a la intérprete de "Tusa" ya que en medio de su baile, su camisa cedió más de la cuenta y dejó ver parte de su pecho, aunque con la edición logró taparlo con "un Grammy" y se lo tomó con humor.

Revisa el video

Sus nominaciones

Karol G competirá en la categoría Grabación del Año por "China" y con "Tusa", mientras que con este último tema también está nominada a Canción del Año.

La intérprete colombiana también irá por un Latin Grammy en Mejor Fusión/Interpretación Urbana con "China", categoría donde compite con el chileno Pablo Chill-E quien irá por lo suyo con "Hablamos mañana", colaboración con Duki y Bad Bunny.

Ver cobertura completa