Para el año 2024 está programado el regreso de la humanidad a la Luna, después de más de 50 años de no visitar el satélite natural de la Tierra.

En esta oportunidad, a diferencia de las misiones Apollo de la NASA que llevaron a 12 astronautas hasta la Luna entre 1969 y 1972, uno de los hitos será que por primera vez una mujer pisará la superficie lunar.

La primera mujer en la Luna

“Cincuenta años después de las misiones Apollo, el nuevo programa Artemisa será el encargado de llevar al próximo hombre y a la primera mujer a la Luna”, manifestó en 2018 Jim Bridenstine, administrador de la agencia espacial estadounidense.

“Vamos a volver a la Luna por el descubrimiento científico, los beneficios económicos y como inspiración para una nueva generación de exploradores”, añadió el directivo de la NASA recientemente, según consigna ABC News.

New suit. 🧑‍🚀 New tools. 🛠️ New mission. 🌙@NASA_Astronauts are preparing now for moonwalks planned for when we land the first woman and next man on the Moon -- and they're practicing underwater to evaluate how we'll train for #Artemis missions. More: https://t.co/DPqGRKfmxH pic.twitter.com/hflHIWTbsj — Johnson Space Center (@NASA_Johnson) September 23, 2020

El programa Artemisa

El regreso de la humanidad y la primera mujer en el satélite será posible gracias al programa Artemisa de la NASA, el cual ya está en pleno proceso de desarrollo, teniendo como una de sus últimas novedades la exitosa prueba del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS, por sus siglas en inglés) que enviará hacia al espacio a la nave que transportará a los astronautas hasta la Luna.

Esa nave tiene por nombre Orión y está presupuestado que en 2021 sea enviada al espacio en la misión Artemisa I, sin tripulantes, para efectuar vuelos de prueba alrededor de la Luna.

There it is...



The first @NASA_Orion spacecraft that will travel to the Moon at @NASAKennedy in Florida. The Crew Module and European Service Module have now been fitted to the adaptor cone for the Space Launch System rocket 👉 https://t.co/w139cGN1Pw #ForwardToTheMoon pic.twitter.com/JSSMCDrwP3 — ESA (@esa) September 23, 2020

En 2023, en tanto, se llevará a cabo la misión Artemisa II, esta vez con astronautas a bordo que deberán hacer pruebas manejando de forma manual la nave.

Finalmente, en 2024 se debería producir el esperado regreso de la humanidad a la Luna con la misión Artemisa III, aterrizando en el Polo Sur del satélite. Los astronautas permanecerán allí por alrededor de una semana recogiendo muestras y realizando experimentos científicos.

Primeros pasos hacia Marte

Esta misión, además, tiene como objetivo sentar las bases para que los vuelos hacia la Luna sean más habituales y también comenzar a dar los primeros pasos hacia el siguiente destino, que sería el planeta Marte.

“A medida que construimos una presencia sostenible (en la Luna), también estamos generando impulso hacia esos primeros pasos humanos en el Planeta Rojo”, sentenció Bridenstine.

Ver cobertura completa